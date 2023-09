A Gallipoli il nuovo servizio di “Pronto intervento sociale”

“Venerdì 29 settembre -alle ore 10.00- presso la sala riunioni del Comune di Gallipoli in via Pavia verrà presentato il nuovo progetto P.I.S, Pronto Intervento Sociale.” Lo si apprende da una nota in cui si spiega che: “Il Pronto Intervento Sociale, gestito dalla Cooperativa Sociale “Solidarietà” di Parabita (Le), è un servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze sociali, attivo 24 ore su 24, con l’obiettivo di garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità ed emergenza per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale anche durante gli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali. Il servizio garantisce interventi rivolti ad ogni area di emergenza sociale ovvero famiglia, minori,diversamente abili, anziani, adulti senza dimora, immigrati e stranieri. Nel corso della presentazione, moderata dall’assistente sociale Federica Piccinonno, interverranno il Sindaco del Comune di Gallipoli – Presidente dell’Ambito territoriale sociale di Gallipoli – Stefano Minerva, l’assessore al Welfare con delega al Piano di Zona – Tonia Fattizzo, il Dirigente dell’Ufficio di Piano – dott. Eugenio Hofbauer e la Presidente della Cooperativa Sociale “Solidarietà” – Claudia Nicoletti.”

“Ancora un altro servizio posto in essere dall’Ambito di Zona di Gallipoli cui la nostra città è capofila – dichiara l’assessore con delega al Piano di Zona, Tonia Fattizzo – Siamo orgogliosi di presentare un progetto, l’ennesimo, che possa essere di reale aiuto per i soggetti bisognosi. Dare una risposta h24 vuol dire garantire eguali diritti e possibilità a tutti la comunità”.