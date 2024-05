A Firenze, podio nazionale per le allieve dell’ASD Centro Danza di Mary D’Alessio

Anche su un palcoscenico nazionale, quello di Campi Bisenzio (FI), dove -presso l’Auditorium di Spazio Reale San Donnino- si è svolta (sabato 11 e domenica 12 maggio 2024) la seconda edizione del Concorso Nazionale di Danza sportiva del Centro Sportivo Italiano, hanno brillato, eccome, le allieve dell’ASD Centro Danza di Mary D’Alessio di Matera. Hanno infatti conquistato -su quel podio- un secondo (che per un pelo non è stato primo) e un terzo posto, nonché uno dei premi speciali: quello di “miglior talento“, oltre a borse di studio varie. E’ stata la bella conclusione di una avventura iniziata con il superamento delle selezioni regionali svoltesi a Potenza il 7 aprile scorso, tanto lavoro e impegno di preparazione (https://giornalemio.it/cronaca/tutte-classificate-per-le-finali-di-firenze-le-allieve-dellasd-centro-danza-di-mary-dalessio/), quindi un impegnativo lungo viaggio in pullman durante il quale, anche in area di sosta, non è stato persa l’occasione per riprovare le coreografie.

Risultati che sono stati ottenuti in una competizione che -tra sabato pomeriggio e l’intera domenica- ha visto esibirsi ben 148 coreografie e centinaia di ballerine/i (provenienti dalle scuole di danza di Matera, Potenza, Chiavari, Mantova, Cremona, Brescia, Milano, Lecco, Lecce, Bari, Pisa, Firenze, Padova e Prato) suddivisi in categorie Junior e Senior di classica, contemporanea, moderna (nel pomeriggio di sabato); mentre, domenica mattina, si sono esibite le Baby e Children in classica, contemporanea e moderna. Nel pomeriggio domenicale è stata, infine, la volta delle danze coreografiche e danze urbane per tutte le categorie di età. Il concorso prevedeva, per ogni categoria, assoli, passi a due o gruppi, mentre particolarmente significativa è stata la presenza della categoria “danza inclusiva“. Sono stati, quindi, premiati i primi 3 classificati per ogni disciplina/categoria e assegnati premi speciali per: miglior costume, miglior coreografia, miglior talento.

Nel pomeriggio di sabato, sul palco dell’auditorium pieno zeppo di pubblico, la prima ad esibirsi delle ballerine lucane dell’ASD Centro Danza di Mary D’Alessio, è stata Miriana Cannito nell’ambito della categoria “classico junior“.

E’ stata poi la volta del trio composto da Sara Bubbico, Miriana Cannito e Chiara De Carlo che hanno partecipato nell’ambito della categoria “gruppo contemporaneo“. Esibizione che ha conseguito l’assegnazione di borse di studio per partecipare al Chiavari summer dance festival e al BariDanza.

Nella mattinata di domenica è stata la volta della piccolissima (8 anni) e coccolata mascotte del gruppo, Matilde Calculli, nell’ambito della categoria “baby classico“. Un vero concentrato di energia, determinazione, simpatia travolgente e… bravura che non è, infatti, passata inosservata agli attenti occhi della giuria e che gli è valso: un 3° posto, il premio speciale quale “miglior talento” (foto sottostante), due borse di studio (BariDanza e Ateneo della danza), nonché la possibilità di studiare con un coreografo internazionale offertole dalla maestra Stefania Pigato. Della serie, piccole stelle crescono…e chi ben comincia è a metà dell’opera.

Nell’afoso pomeriggio domenicale è stata poi la volta della coloratissima esibizione del gruppo composto da: Sara Bubbico, Manuela Carlucci, Chiara De Carlo, Erica Fasano, Martina Larotonda, Marica Pagano, Erica Pizzolla, Alessia Scarciolla e Giulia Scarciolla, nell’ambito della categoria “hip hop junior“, con una coreografia curata da Francesca Giacoia. Una prestazione che è stata giudicata dai giudici meritevole di essere premiata con il secondo posto, ma che sembra abbia sfiorato la possibilità sino all’ultimo di essere considerata prima. Comunque una grande soddisfazione.

Soddisfazione ovviamente rimarcata da Mary D’Alessio che, parlando delle “sue” ragazze dice: “Sono orgogliosa dei nostri talenti, che, con passione e costanza, hanno raggiunto questi risultati. È sempre emozionante accompagnarli in questo cammino, che certamente non regala nulla e che è frutto di tante ore sudate. Al CSI Basilicata il mio grazie per averci sostenuti ed al Nazionale per l’organizzazione del Concorso. Un grazie particolare ai maestri giurati per le opportunità di studio. Torniamo a casa con un carico di emozioni, di soddisfazioni e tanta voglia di danzare ancora.”

Per la Basilicata, nel pomeriggio domenicale, c’è stata anche la esibizione di Katia Rizzo per i colori della società Asd Sax volley di Rotonda nella categoria “hip hop senior“, a cui è stato assegnato il secondo posto.

A margine della manifestazione nazionale, il Presidente del CSI Basilicata, Mimmo Lavanga, dice “Ho sempre ritenuto che nella nostra regione ci fossero le capacità per far crescere il movimento della danza. Ho avuto certezza di questo nel momento in cui, per la prima volta il sette aprile, abbiamo organizzato in Basilicata il primo concorso del CSI di danza con la collaborazione di due scuole nostre affiliate, il Centro Danza di Matera e Metamorfosi di Potenza. Le due direttrici, Mary D’Alessio e Michela Consolo, si sono prodigate per allestire un concorso, anche se era la prima esperienza, i cui risultati sono stati eccezionali. Abbiamo avuto la partecipazione di oltre 200 allievi, con la presenza di 18 scuole, alcune di fuori regione. Questo mi ha fatto rendere conto che -quello della danza- è un movimento che il CSI può “coltivare” e che sicuramente deve intercettare, tenuto conto che anche nei comuni piccoli (Picerno, Genzano) ci sono realtà che lavorano bene. Risultato di questo nostro sforzo del 7 aprile scorso è stata la partecipazione per la prima volta alle finali nazionali del CSI che si sono tenute a Firenze, sabato e domenica. Siamo stati confortati, non soltanto per avervi partecipato, ma anche per i brillanti risultati conseguiti. Questo ci da la forza, lo stimolo e l’energia per pensare innanzitutto alla prossima edizione da fare in Basilicata, ma soprattutto per poter dare un contributo -come regione- alla crescita del movimento danza in tutto il CSI nazionale.”

Ricordiamo, infine, che l’evento fiorentino è stato organizzato e gestito dai membri della Commissione Tecnica Nazionale della danza sportiva CSI: Laura Valenzuela, (responsabile), Grazia Tringale, Chiara Banterla, Mario Beschi, Antonio Primerano. Mentre la giuria che ha osservato le esibizioni e decretato i risultati era composta da: Francesco Borelli (per la danza classica) che è stato primo ballerino per il Balletto di Milano e che oggi è docente di danza classica, direttore artistico del premio “Novara Dance Experience”, giornalista e critico di danza. Anna Rita Larghi, artista-coreografa-docente versatile di grande esperienza, attiva in ambito teatrale, televisivo, così come nell’ambito di eventi.

Teresita Del Vecchio, che è direttrice di Forballet.it; unica responsabile italiana per le audizioni di ammissione alla Rambert School di Londra, all’Università Acts di Parigi e per l’Accademia Margot Fonteyn in Europa, Islanda, Giappone e Sud Africa, nonchè talent scout per molte compagnie e centri professionali e per il Balletto del Teatro dell’Opera di Iasi in Romania. Stefania Pigato, coreografa Italiana e direttrice del training per la formazione pre-professionale sulla danza contemporanea The Bridge Pigato Contemporary (Zanè – VI); dirige una sua compagnia dal 2000 al 2009, con la quale realizza diverse produzioni teatrali che sono presenti in molti Festival e Teatri Internazionali.

Endro Bartoli, esponente di spicco dell’Hip Hop New Style Nazionale e della New School dei Coreografi Italiani; unico ed originale nel suo stile, che esprime con una grande tecnica e capacità di innovazione. Particolarmente preziosa è sicuramente l’indicazione fornita al termine della manifestazione proprio da Bartoli il quale ha evidenziato come molti nuovi talenti provengono dal mondo dell “Urban” e che la tendenza del mondo della danza sia quella di scegliere, per la formazione dei cast, ballerini che abbiano una preparazione completa (classico, moderno, hip hop, urban), da qui l’invito ai giovani presenti di studiare, studiare, studiare…. tutte le branche del ballo.