A Filiano un albero di Natale con i trattori

“Un albero di Natale speciale ha illuminato i campi di Filiano. È stato realizzato con i trattori che abitualmente gli agricoltori della zona utilizzano per i lavori sui campi e arrivati per l’occasione dopo una giornata di lavoro. L’evento -si legge in una nota- è stato organizzato da Coldiretti Basilicata in collaborazione con l’associazione Fienolandia che punta ad insegnare alle nuove generazioni il ciclo alimentare dove tutto nasce dalla terra, dal clima e dal lavoro di chi ama il proprio territorio .” ”Un momento emozionante che ha acceso i fari all’imbrunire – spiega Coldiretti della Basilicata – creando un meraviglioso simbolo di speranza e unione, sormontato da una grande stella. Certamente un modo singolare per rivolgere alla comunità i più cari auguri di buon Natale ”. Gli agricoltori hanno partecipato con i propri trattori cabinati e dotati di lampeggiante: disposti a creare la sagoma di un imponente albero illuminato, i mezzi agricoli sono stati protagonisti di un suggestivo corteo che ha preceduto il momento dell’accensione. La giornata è stata ricca di attività per tutti. I più piccoli si sono divertiti con i laboratori organizzati dalla Coldiretti Basilicata, scoprendo i segreti della vita rurale. Genitori, visitatori e agricoltori hanno potuto deliziarsi con le eccellenze lucane, dal Pecorino di Filiano offerto dalla presidente del Consorzio, Maria Zucale, alle tradizionali pettole, focacce e i salumi della nostra terra. Tutta la manifestazione è stata incorniciata dalle fantastiche e curiose creazioni di rotoballe realizzate dall’associazione Fienolandia. Un percorso divertente e fantasioso che ha incuriosito tutti con il presepe, la famiglia fienolina, orsetti, mucche, lombrichi e tanto altro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.