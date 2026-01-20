A Ferrandina la presentazione del servizio sperimentale di Teleassistenza e Telesoccorso

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 10:00, nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina, verrà presentato ufficialmente il nuovo Servizio Sperimentale di Teleassistenza e Telesoccorso, rivolto specificamente ai cittadini fragili e ai grandi anziani del territorio.

Il nuovo progetto di welfare tecnologico, mira a garantire un monitoraggio costante e una risposta immediata in caso di emergenza, permettendo ai soggetti più vulnerabili di continuare a vivere presso il proprio domicilio in totale sicurezza. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di potenziare i servizi di assistenza domiciliare, garantendo una protezione attiva 24 ore su 24 ai membri più vulnerabili della nostra comunità e offrendo un supporto concreto alle loro famiglie.

Durante l’incontro verranno illustrati i dettagli tecnici, le modalità di accesso al Numero Unico di Accoglienza e l’impatto positivo che tale sistema avrà sulla qualità della vita dei beneficiari e dei loro caregiver.

L’iniziativa si configura come progetto pilota e coinvolgerà inizialmente 18 cittadini residenti nel territorio comunale, selezionati in base a criteri di fragilità e bisogno assistenziale. Elemento centrale del progetto è l’utilizzo di un bracciale di sicurezza certificato come dispositivo medico, collegato a una centrale operativa attiva 24 ore su 24, gestita dalla Croce Rossa Italiana, in grado di garantire assistenza immediata in caso di necessità e di allertare familiari e servizi di supporto.

Accanto alla funzione di protezione, la teleassistenza rappresenta un importante strumento di contrasto alla solitudine, offrendo un presidio costante e un punto di riferimento affidabile nella vita quotidiana. La presenza di un contatto umano continuo contribuisce a migliorare il benessere psicologico e la tranquillità degli utenti e delle loro famiglie.

Il servizio garantisce inoltre maggiore serenità ai caregiver, che possono contare su un sistema di assistenza sempre attivo anche quando non è possibile essere fisicamente presenti.

Al termine della fase pilota, i risultati saranno valutati ai fini di una possibile estensione e stabilizzazione del servizio a livello regionale, con l’obiettivo di ampliare il numero dei beneficiari e consolidare il modello di assistenza.

Interverranno all’incontro:

Carmine Lisanti, Sindaco di Ferrandina

Maria Murante, Assessore del Comune di Ferrandina

Antonino Filocamo, Responsabile dei Servizi Sociali Comunali

Delegato della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale dell’Alto Adige

Andrea Trudu, Numero Unico di Accoglienza

Nicola Massimo Morea, Presidente IV Commissione Regione Basilicata

Maurizio Friolo, Direttore Generale ASL di Matera

Cosimo Latronico, Assessore alla Salute Regione Basilicata

Con questa iniziativa, il Comune di Ferrandina conferma il proprio impegno per una comunità più solidale, inclusiva e attenta ai bisogni delle persone più fragili.