A Ferrandina, la 24° Rassegna dei cori parrocchiali “don Gino Galante”

Si svolgerà sabato 11 aprile, nella chiesa madre “Santa Maria della Croce” di Ferrandina, la 24° Rassegna dei cori parrocchiali “don Gino Galante”, promossa dall’Ufficio liturgico dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, Sezione di Musica Sacra, in collaborazione con l’associazione “Progetto don Gino Galante”.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 18 con la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, alla quale sono invitati non soltanto i cori partecipanti, ma anche i fedeli che desiderano unirsi in preghiera.

La rassegna, spiegano i promotori, non è un “concorso”, ma una “festa”: infatti non c’è giuria, non ci sono classifiche o primi premi, c’è solo la gioia di ritrovarsi insieme e di esprimere, attraverso la musica, il senso di appartenenza a un’unica Chiesa in cammino.

Il tema dei brani sarà libero. Per favorire la creatività dei musicisti e compositori delle comunità ecclesiali, potranno essere eseguiti pure brani composti per l’occasione o già utilizzati nelle parrocchie, così da condividerli con gli altri cori presenti.

L’invito rivolto dagli organizzatori è a vivere l’appuntamento come un’occasione per cantare e pregare insieme, nel ricordo dello spirito con cui il compianto don Gino Galante ha sempre promosso questa esperienza ecclesiale.