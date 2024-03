A Ferrandina, domani, assemblea regionale dell’Unione Pro Loco

«Pro Loco: dove la passione diventa azione per il bene delle comunità». E’ con questo slogan che il Comitato lucano dell’Unpli, l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia celebrerà -domani, domenica 17 marzo nel Convento di Santa Chiara a Ferrandina- la propria Assemblea regionale. “Dopo l’accredito dei partecipanti e l’accoglienza degli ospiti -si specifica in una nota- alle 10 ci sarà l’apertura dei lavori. Previsti i saluti istituzionali di Vito Sabia, presidente UNPLI Basilicata APS, Carmine Lisanti, sindaco di Ferrandina, Rocco Zito, presidente Pro Loco Ferrandina, Antonio Nicoletti, direttore APT Basilicata, Luisa Filizzola, Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione della Regione Basilicata, Pierfranco De Marco, Consigliere Nazionale UNPLI Basilicata, Antonino La Spina, presidente UNPLI Nazionale.

Seguiranno alle 11 l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e la relazione di Vincenzo

Lo Sasso, presidente dell’Organo di Controllo. Alle ore 12 un confronto sul ruolo delle Pro

Loco attraverso la Legge Regionale, la presentazione delle iniziative e dei progetti Unpli

ed il dibattito e gli interventi dei rappresentanti delle Pro Loco. Alle 16.30, dopo la pausa

pranzo al ristorante “Il Ducale”, è prevista la visita guidata al Museo Comunale della Civiltà

Contadina e degli Antichi Mestieri nel Convento di Santa Chiara e al Museo civico

archeologico multimediale nel Convento di San Domenico, a cura della Pro Loco di

Ferrandina.” «Le Pro Loco – dichiara il presidente regionale dell’Unpli, Vito Sabia – non

sono solo un esempio di partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica; esse

incarnano un profondo amore per il nostro territorio, rappresentando un ponte vitale tra le

amministrazioni comunali e la popolazione locale. Le nostre Pro Loco sono custodi di

valori umani imprescindibili, che attraverso la loro quotidiana dedizione alla valorizzazione

del territorio, dimostrano come la passione possa trasformarsi in azione concreta per il

bene delle nostre comunità. Esse – prosegue– sono l’anima di iniziative che

promuovono non solo la cultura e le tradizioni locali, ma anche lo sviluppo sostenibile e

l’inclusione sociale, contribuendo significativamente al benessere economico e culturale

delle aree in cui operano. Con questa consapevolezza, invitiamo tutti i membri e i

sostenitori delle Pro Loco a partecipare con entusiasmo all’assemblea, per condividere

esperienze, idee e progetti che possano ulteriormente rafforzare il nostro impegno

comune. La nostra missione è chiara: lavorare insieme per fare della passione per il nostro

territorio un’azione sempre più efficace e incisiva, per il bene delle nostre comunità e delle

future generazioni. Insieme – conclude il presidente Sabia – costruiamo reti di valore, dove

l’amore per il territorio e l’impegno civico si traducono in un potente motore di crescita e di

speranza».

