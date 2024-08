A Ferragosto in tanti scelgono il Pollino

Anche in Basilicata sono sempre di più i turisti che scelgono la montagna per le vacanze anche in estate, attratti da un clima più mite, dal contatto con la natura e soprattutto dalla possibilità di praticare sport all’aria aperta, rendendo così le ferie non solo divertenti ma anche salutari. Succede ormai da anni anche sul Pollino, ed in particolare a Rotonda, meta di eccellenza anche del turismo sostenibile e delle origini, dove sono molteplici le attività a disposizione di chi vuole rilassarsi. La novità di quest’anno è rappresentata dall’arrivo di vacanzieri da tutta Italia, ma in particolare, oltre che dalla Puglia, soprattutto dalla vicina Campania. Gruppi poi anche dall’estero, ed in particolare da Olanda, Inghilterra e Australia. Ad accoglierli le strutture del “Borgo Ospitale” realizzato attraverso il sapiente recupero architettonico di antiche dimore del centro storico, di origine medioevale dove le stradine lastricate in pietra calcarea, il calore e la luce del sole creano una magica atmosfera. L’ospite viene accolto nelle dimore fornite di tutti i comfort e ambienti di qualità, dimore che conservano con sé una storia passata, portando a vivere la propria vacanza e le proprie emozioni immersi nelle atmosfere e nella calma del borgo. Molteplici le attività che attendono i turisti. A cominciare dalla possibilità di cimentarsi nella cucina tipica del posto, con la preparazione delle uova con peperone crusco specialità tipica lucana accompagnato con l’immancabile pane, dopodichè con i “cavatelli”, pasta tipica casereccia e il sugo di pomodoro fresco e basilico. Rotonda offre poi la possibilità di fare tour in bici organizzati con una guida e trekking urbano, passeggiando nei vicoli del Borgo, ma anche nelle faggete del Parco nazionale del Pollino con escursioni guidate per godere della vista dei pini loricati, effettuare percorsi d’acqua trekking, visite al rinnovato museo paleontologico di Rotonda con il suo ‘elefante antico’, e altre attività.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.