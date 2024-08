A Ferragosto apertura straordinaria del Parco della Grancia a Brindisi Montagna

Apertura straordinaria, anche quest’anno, del Parco della Grancia a Brindisi Montagna, in occasione del Ferragosto. La giornata inizierà alle 11:00 con la dimostrazione della tradizionale pigiatura dell’uva, grazie alla quale le famiglie potranno godere di un’esperienza educativa alla fattoria degli animali, dove i più piccoli avranno l’opportunità di avvicinarsi al mondo rurale in un contesto divertente. Anche quest’anno il Parco offre l’opportunità di partecipare alle amate escursioni di Nordic Walking, mentre ad attendere i più piccoli, ci sarà l’area dei burattini. Nel corso di questa stagione il Parco celebra le eroiche figure femminili del brigantaggio. Riconfermata, poi, l’area falconeria che resterà aperta per visite guidate, culminando con uno spettacolo pomeridiano che promette di essere mozzafiato. L’area del gusto sarà un viaggio attraverso le tradizioni culinarie locali, con il museo e il laboratorio del miele. Qui, i visitatori potranno partecipare a sessioni informative e degustazioni. Come da tradizione la giornata culminerà, in serata, con il cinespettacolo “La Storia Bandita” con la regia di Gianpiero Francese. Un evento che rappresenta in chiave moderna, attraverso le ragioni e le storie dei vinti, la dimensione sociale, culturale e storica della civiltà rurale di una delle pagine più controverse e maggiormente significative della storia della Basilicata: il brigantaggio. Anche per questo 2024 si annunciano straordinari i numeri dell’evento: 500 effetti pirotecnici, 400 fari teatrali e cinematografici, un impianto sonoro immersivo multitraccia con 12 sorgenti, proiezioni di grandi immagini sulla roccia e su schermo d’acqua, oltre a numerosi altri effetti speciali in scena. Una narrazione spettacolare della durata di circa un’ora e mezza, animata da oltre 200 figuranti che interagiscono su un’area di scena di oltre 25mila metri quadri. Il Parco della Grancia sarà aperto tutti i sabato fino al 21 settembre.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.