A febbraio la 4^ asta per l’area ex molino Padula/pastificio Barilla-Tandoi

“Ora il custode giudiziale, e addetto alla vendita, Vincenzo Marranzini dovrà rimettere gli atti al giudice per le valutazioni del caso. Potrebbe decidere di fissare una quarta asta con ulteriore ribasso o rimettere la cosa ai creditori. Qualcuno potrebbe farsi avanti. Forse.” Concludeva così l’articolo di Franco Martina del 17 febbraio scorso sempre su Giornalemio.it con cui si prendeva atto che anche la terza asta dell’ex molino Padula, poi pastificio Barilla e Tandoi era andata deserta. Ed ecco che si apprende che ce ne sarà anche una quarta di asta.

Essa è stata fissata per martedì 7 febbraio 2023 alle ore 16,30 -sempre presso il Tribunale di Matera (Giudice Francesca Berloco, professionista delegato Vincenzo Marranzini) – per la vendita di questa importante area sita in via Cererie 64 a Matera, che comprende silos, palazzina uffici, cabina elettrica di trasformazione, diverse aree di sedime.

Si partirà da un prezzo base fissato a 7.000.000,00 euro, con offerta minima per la partecipazione di euro 5.250.000. Una base di partenza sicuramente maggiormente appetibile rispetto alla precedente quando era di € 9.393.750,00 e con una offerta minima di € 7.045.312,50. Che sia la volta buona? Lo vedremo. Sicuramente rimane l’amaro per l’indifferenza registrata da parte degli Enti pubblici (Regione e/o Comune) per un’area che potrebbe avere destinazioni strategiche per il futuro della città.