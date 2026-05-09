A Enti e imprese. Avete rattoppato male le strade di Matera ? Rifatelo!

Società di servizi, enti, che hanno effettuato lavori di ”rattoppo” sulle strade di Matera, con un risultato che ha destato non poche perplessità,saranno costrette a ricominciare tutto daccapo. E del resto con le piogge dei giorni scorsi le ”pezze” sono puntualmente saltate.Il Comune di Matera, su sollecitazione del consigliere Francesco Lisurici (Forza Italia), e dopo l’assenso del sindaco Antonio Nicoletti e dell’assessore ai Lavori Pubblici Lucia Gaudiano, investirà della cosa gli uffici tecnici comunali affinché provvedano a notificare la richiesta di ripristino in maniera corrette dei lavori di manomissione e nel rispetto di un regolamento di settore.La prima stesura,ricordiamo, venne su iniziativa dell’assessore ai lavori pubblici Mario Focaccia, durante la giunta guidata dall’ex sindaco Francesco Saverio Acito. Senz’altro quanto si appresta a fare l’Amministrazione comunale è un intervento conseguenziale da monitorare e far rispettare. Il nodo è proprio qui. Carenze di organico a parte occorre tenere conto degli effetti negativi, in tutto il Belpaese, dei controlli di appalti e soprattutto dei subappalti. Normativa, quest’ultima, che continua a essere ignorata dal governo centrale essendo una delle cause dei rischi di incidenti sul lavoro, che continua a verificarsi e a passare sotto silenzio.In città abbiamo anche le ‘tracce” e i rattoppi superficiali per la posa della banda larga… A questo aggiungiamo, ed è un dato oggettivo, l’aumento dei costi di energia, carburanti e delle materie prime. Quello del bitume è aumentato del 47 per cento e del 50 per cento del cemento nell’ultimo quinquennio. E di questo aspetto occorrerà tener conto se anche a Matera, come a Bari, Roma e Milano vogliamo avere rattoppi recenti. E qui una interrogazione ministeriale ci sta tutta…Pubblicheremo volentieri.



L’INTERROGAZIONE DI LISURICI

Manto stradale in Città non più sicuro e percorribile, per via dei numerosi rattoppi effettuati dalle imprese che intervengono a vario titolo, il consigliere Lisurici ( Forza Italia) chiede di intervenire per risolvere la problematica.

Le numerose imprese che ogni giorno intervengono sul manto stradale per lavori di luce, acqua, gas, fibra , ecc , molto spesso richiudono gli interventi effettuati con rattoppi all’asfalto che dopo alcuni giorni si sgretola per via delle piogge rendendo le strade della città il percorribili e in alcuni casi poco sicure. A tal proposito il consigliere comunale Lisurici, sollecitato dai numerosi cittadini ha portato il problema all’attenzione della maggioranza Nicoletti affinché si intervenga immediatamente per risolvere il problema.



Bisogna tener presente innanzitutto che la città di Matera è dotata di regolamento per la manomissione del suolo pubblico approvato con delibera commissariale n 26/2024 del 12/11/2024 che in buona sostanza obbliga soggetti pubblici e privati, nonché Enti e società affidatarie e/o gestori di servizi pubblici autorizzati a fare lavori sul manto stradale a riportare, a fine lavori, il manto alla situazione ottimale per evitare che subisca indesiderate conseguenze per la viabilità e il decoro urbano.



Il regolamento riporta chiaramente, con schemi ed esempi chiari, come devono essere effettuati i lavori di ripristino per assicurare che le strade siano sempre percorribili e sicure.

Venuto a conoscenza di questo regolamento ho subito invitato il sindaco e l’assessora ai lavori pubblici, i quali hanno condiviso la mia sollecitazione, a dare mandato agli uffici a richiamare le ditte che sono intervenute sul manto stradale, dal 2024 ad oggi, affinché possano ripristinare i lavori effettuati come dettato dal regolamento vigente, garantendo sicurezza stradale ai cittadini materani.



Francesco Lisurici

Consigliere comunale

Forza Italia