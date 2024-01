A difesa della Biblioteca. Firmate, ricordando le gesta di Don Chisciotte

Qualcuno, che al posto della materia grigia ha un impasto compatto di farina di crusca,sorriderà alla citazione del noto personaggio di Miguel Cervantes. Quel don Chisciotte che, con il fido Sancho Panza, sfidò ogni pericolo con entusiasmo, un pizzico di sana pazzia e tanta lungimiranza nel raggiungere obiettivi impossibili. E quanto sta accadendo per la Biblioteca ‘’ Tommaso Stigliani’’, privata al momento di risorse finanziarie vitali e di interventi su un organico carente che mette in forse il suo futuro. A ricordarlo Antonio Raucci, attuale componente del direttivo dell’Unitep, nonché ex dipendente della Provincia di Matera, trasferito ‘’per punizione’’ come racconta nella lettera che segue, proprio alla Biblioteca dove ebbe modo di leggere le gesta dell’impavido cavaliere Don Chisciotte. Lo ricorda nel silenzio ‘’trasversale e assoluto’’, tra Provincia di Matera e Regione Basilicata, e di quanti dovrebbero rappresentare Matera in via Anzio e per ‘’opportunità’’- sintetizziamo- fanno finta di nulla e continueranno a farlo, chissà, fino alle prossime elezioni. A Raucci consigliamo di riproporre le gesta di Don Chisciotte presso il presidio permanente, che l’Associazione, ha attivato presso il Palazzo dell’Annunziata. E con l’obiettivo di firmare la petizione, che ha superato le 6000 adesioni. Sono invitati , oltre ai soci dell’Unitep, anche smemorati, selfiesti che si occupano a parole di cultura o si baloccano con quello che è stato e sarà ancora Matera 2019. Meriterebbero di imparare a memoria le opere del Cervantes e, per alcuni, anche la punta di lancia dell’intrepido Sancho Panza…



LA BIBLIOTECA NON DEVE CHIUDERE

Incredibile! La biblioteca provinciale di Matera è a rischio chiusura. Quanti di noi anziani pensionati che frequentano l’Unitep perché ancora desiderosi di apprendimento hanno mandato i loro figli e nipoti a studiare, a fare ricerche in biblioteca perché non potevano permettersi costose enciclopedie e perché in biblioteca si trovava risposta a ogni domanda? Quanto è stata ed è importante la biblioteca per la nostra formazione culturale e per quella dei nostri figli e nipoti?

Mala tempora currunt. Un “illustre personaggio” governativo ebbe a dire che con la cultura non si mangia. Non poteva dire cazzata più grande. La cultura è il cibo della nostra mente. Senza la cultura si muore di fame.



Dopo 27 anni di lavoro alla provincia, per l’ultimo anno e mezzo, con un ordine di servizio punitivo fui trasferito alla biblioteca. Non poteva esserci punizione più gradita. E’ stato il periodo più felice dei miei anni di lavoro fra privato e pubblico. Mi dava una gioia infantile tenere i libri fra le mani. Leggevo la prima e la quarta di copertina e navigavo fra le pagine alla ricerca di chissà quali tesori. Lessi furtivamente una buona metà del Don Chisciotte di Cervantes, cavalcavo Ronzinante contro i mulini a vento, e ritrovai il piacere della lettura.

Ora politici regionali e nazionali, dopo aver mortificato la sanità pubblica, vogliono immolare anche la cultura pubblica sull’altare dei loro ignobili interessi.

La nostra collettività deve prendere coscienza e lottare per la salvare la biblioteca da questo scempio che porterebbe indietro di secoli la nostra civiltà.

Invito a firmare la petizione on line e a partecipare al presidio permanente sotto il porticato della biblioteca.

Antonio Raucci – componente direttivo UNITEP (Università della terza età e dell’educazione permanente)