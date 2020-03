“L’amministrazione comunale consegnerà a domicilio in data odierna una mascherina per ogni nucleo familiare. Le mascherine, dotate di certificazione CE e prodotte in Basilicata, sono lavabili e riutilizzabili: basterà immergerle in acqua e amuchina, oppure passare a 10 cm di distanza il vapore (100°) di un ferro da stiro, o semplicemente lavarla in lavatrice. Il tessuto ha proprietà anallergiche e non contiene sostanze nocive per l’uomo. Vi prego di uscire esclusivamente per necessità impellenti e soprattutto di evitare ogni spostamento superfluo nei paesi limitrofi. Siate prudenti! #iorestoacasa”

E’ questo il messaggio postato questa mattina dal sindaco di Craco facente funzioni (dopo la revoca per incandidabilità del sindaco eletto Vincenzo Lacopeta) Domenico Montemurro.

Una iniziativa sicuramente apprezzata in una situazione in cui tali presidi sono merce rara, spesso anche per chi dovrebbe indossarli per propria ed altrui sicurezza nell’esercizio del proprio lavoro.

Sempre in queste ore in cui i propri concittadini sono tenuti a rimanere a casa, il primo cittadino ha anche attivato un servizio di prestito dei libri della biblioteca comunale a domicilio. Questo l’avviso:

AVVISO ATTIVAZIONE PRESTITO BIBLIOTECARIO A DOMICILIO

“L’amministrazione comunale avvisa la popolazione che, stante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso e vista la correlata necessità di restare a casa, da domani (26.3.2020) fino al 3.4.2020, salvo successive disposizioni di proroga, il SERVIZIO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO sarà garantito A DOMICILIO.

In queste giornate in cui è d’obbligo restare a casa, leggere un buon libro può ad alleviare lo stress, permettendo al lettore di viaggiare con la mente.

In allegato il catalogo di circa mille volumi, in dotazione della Biblioteca comunale Anna Spera.

http://www.comune.craco.mt.it/attachments/467_CATALOGO%20BIBLIOTECA%20COMUNALE%20ANNA%20SPERA.pdf?fbclid=IwAR2nsMOhy2GzWVDuJHXtRDEWombEPMoYvBkwkWbMOAYO5luFYxJtT-Z6YB0

I libri possono essere prenotati telefonando in Municipio (0835/459005) dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

I volumi, disinfettati ed inseriti in una busta di plastica, saranno consegnati a domicilio dai nostri operatori.

La riconsegna dovrà essere effettuata con le stesse modalità.

BUONA LETTURA!

L’occasione è gradite per ricordare a tutta la popolazione di RESTARE A CASA!”

Il Sindaco ff

Dr. Domenico Montemurro