A Corleto Perticara (Pz) annullo filatelico e cartolina commemorativa 20° morte Rocco Rossetti

In occasione del 20° anniversario della morte di Rocco Rossetti (un imbianchino e operaio saltuario dell’edilizia di Corleto Perticara che coltivava la passione per la musica, al punto da essere l’unico possessore, negli anni settanta, di un’arpa portativa: L’arpcedd), Poste Italiane rende noto di aver “attivato per il prossimo 20 giugno, su richiesta della Pro Loco Corletana APS, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale.

Nell’occasione, dalle ore 15.30 alle 20.30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate al servizio temporaneo di Poste Italiane appositamente allestito, Piazza Plebiscito 1 – 85012 Corleto Perticara (PZ). Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate presso l’ufficio postale di Poste Italiane S.p.A./ U.P. Potenza Città / Sportello filatelico Via Pretoria, 253/B – 85100 Potenza (tel. 0971 326422).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.

