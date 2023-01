A…come Ascensori. Che si aspetta ad attivarli?

Qualcuno li ricorda attivi per l’inaugurazione, è il caso di quello di vico Commercio a ridosso del Sasso Barisano e con accesso da via delle Beccherie, che sarebbe utile per raggiungere ”in piano” via Fiorentini. E poi quello di accesso all’auditorium ” Raffaele Gervasio” da piazza san Francesco d’Assisi. Un mezzo prezioso per consentire a quanti hanno difficoltà motorie di superare le barriere architettoniche e di accedere agli spettacoli, evitando le scale. Entrambi non sono attivi per vari motivi. E sarebbe ora di metterci mano per restituirli alla pubblica fruibilità, dando risposte concrete a quei “servizi alla persona” che necessitano di sensibilità e concretezza. Tocca all’Amministrazione comunale ripiegarsi su aspetti tecnici e gestionali. Questioni conosciute agli addetti ai lavori, che negli anni hanno avuto modo di verificare sul campo sul ” Come?” e ” Perchè?” intervenire, anche laddove ci sono stati limiti progettuali e funzionali. Servono volontà, sensibilità e concretezza per passare dalle parole e dagli annunci, già sentite in altre occasioni, ai fatti. Barriere e discriminazioni vanno superate con progetti e interventi a breve termine. La Befana è arrivata e con la scopa … ha spazzato via nebbia e ragnatele su due ascensori non fruibili da una parte di cittadini, che vorrebbe poter accedere in sicurezza all’auditorium o nei Sassi. Che si aspetta il Piano nazionale di riflessione e residenza ? Ironia a parte ci attendiamo che vengano fuori volontà e risorse(minime) dalla gestione annuale del piano comunale delle opere pubbliche…



E QUELLO DI VICO COMMERCIO