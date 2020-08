Le persone oneste ci sono e non ci pensano un attimo a recarsi in Questura e a consegnare portafogli o borse affinchè possano essere restituite ai legittimi proprietari.Ed è quanto è capitato a Matera dove due turisti italiani e un immigrato africano hanno rinvenuto, i primi in piazza Vittorio Veneto e l’altro al rione Piccianello, portafogli e borselli contenenti danaro e altri effetti personali. Due belle pagine di onestà che fanno onore a Matera e ai suoi ospiti, nel segno di una collaborazione stretta da forze dell’ordine-in questo caso Polizia- e cittadini. Legalità e serenità si costruiscono e si difendono così.

QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

PORTAFOGLIO SMARRITO CONSEGNATO ALLA POLIZIA DA TURISTI IN VACANZA: CONTINUANO I GESTI DI ALTRUISMO NEL CAPOLUOGO

Continuano i gesti di altruismo nel nostro capoluogo. Nella mattinata di ieri, due turisti provenienti da Forlì, passeggiando in Piazza Vittorio Veneto, hanno notato per terra un portafoglio. All’interno erano contenuti documenti personali e la somma di euro 170.

Senza alcun tentennamento, scorta la prima Volante di passaggio, hanno consegnato agli Agenti quanto rinvenuto. In poco tempo è stato rintracciato il legittimo proprietario, un signore di Bologna, appena allontanatosi da Matera ove era stato in vacanza, che ha ringraziato infinitamente.

Giorni fa, un cittadino nigeriano aveva consegnato in Questura un borsello rinvenuto poco prima nel quartiere Piccianello, contenente denaro, assegni, chiavi e telefono cellulare, prontamente restituito.

Tali episodi confermano che l’altruismo, il senso civico, non hanno appartenenza, non sono connotati da alcun colore, territorio e che quando si verificano lasciano un senso di pienezza, anche negli Operatori di Polizia, impegnati quotidianamente ad arginare o prevenire il malaffare ma anche a riscontrare che esiste tanta gente onesta.

Matera 21 agosto 2020