” A cogghj l’aliv”. Pasquale Di Pede canta e raccoglie olive in trasferta…

Quattro foto a prima mattina e anche per un cantautore, come il materano Pasquale Di Pede, sotto gli ulivi simbolo di pace e sana alimentazione è tempo di darsi da fare… in trasferta. Il ”parco” di olive è in contrada Scorrano di San Giorgio Lucano ( Matera), di proprietà dei suoceri della moglie, e con lei altri parenti è quasi a metà dell’opera per ”sfrondare” le chiome di oltre 100 piante di olive.Pasquale non ha dimenticato le origini contadine della sua famiglia e rispetta la tradizione di raccogliere le olive per una provvista ‘genuina” di olio extravergine di oliva.” La resa- ci dice- quest’anno è buona a 14 per quintale. Faremo la schiacciatura in un frantoio locale”. Cazzatura delle olive a parte, come si dice in dialetto materano, Pasquale e la sua squadra non mancano di fare delle pause con frittate, focacce, una pasta e ceci , vino e una grigliata di carne. L’orologio non si guarda. Si va avanti, tra una canzone e l’altra. Per fine anno uscirà il cd ” Una vita in più” senza dimenticare la solidarietà e il sostegno ad ”Emergency”, presente su tutti i fronti di guerra a cominciare da Gaza. Un impegno che fa riferimento all’Ulivo simbolo di pace e a Matera ” Città della pace e dei diritti umani”. E Pasquale è pronto a tirar fuori l’olio nuovo per la pace sull’altra sponda del Mediterraneo.

