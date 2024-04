A Chivasso riflessione sulle Lotte Contadine

Come non ricordare il il massacro di Eldorado do Carajás* avvenuto in Brasile il 17 aprile 1996 e onorare la resistenza dei contadini di tutto il mondo che persistono nella loro lotta per la giustizia sociale e la dignità. Erano in 19, i senza terra, avevano occupato per protesta un ranch privato e furono trucidati dalla Polizia Militare. A ricordarli, insieme alle tante lotte, dall’esito diverso, il prossimo 14 aprile, a Chivasso ( Torino) le associazioni piemontese Lisangà, lucana “Giuseppe Novello” con un convegno in occasione della Giornata delle Lotte contadine. Un evento organizzato in collaborazione con la città di Chivasso, lo SPI CGIL, l’ associazione Artemuda e l’ ARCI Zeta.

La giornata – ci informa Francesco Candido. sarà suddivisa in due sessioni, quella mattutina con inizio alle ore 9,30 presso palazzo Einaudi, in piazza d’armi n. 6 e la parte pomeridiana alle 14,30 presso il circolo culturale lucano Giuseppe Novello in via Mezzano.

Gli interventi dei relatori si focalizzeranno sul parallelo tra le lotte contadine nel Salvador (patria del martire monsignor Romero) , quelle della Basilicata e del Piemonte.

É possibile prenotarsi per il pranzo al costo di 20 € telefonando al n.3337632452

Oltre agli interventi di esponenti delle diverse realtà ci sarà l’ inaugurazione della mostra fotografica di Gió Palazzo, esibizioni musicali momenti recitativi, con degustazione finale di dolci salvadoregni, lucani e piemontesi.

