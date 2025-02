A Chivasso Parco Tina Anselmi, partigiana e una vita per la democrazia. Uno spazio per la montese Castria

Una donna tutta d’un pezzo, la prima donna ministro del lavoro della Repubblica Italiana, coerente, tenace come lo era stato sui campi della Resistenza come staffetta partigiana. E tanto impegno, d’esempio anche sul piano morale, se confrontato con il degrado, il malcostume e e l’ ipocrisia dei nostri giorni, non poteva che portare alla intitolazione di un luogo di incontro e di socialità nella città piemontese di Chivasso ( Torino). E spazio, il prossimo 8 marzo, ci sarà anche per ricordare una donna del Sud, quella Vincenza Castria da Montescaglioso che fu tra le protagoniste delle lotta per la terra. Per l’occasione interverrà un’altra donna della Prima Repubblica, l’on Rosy Bindi.



IL COMUNICATO DEL COMUNE DI CHIVASSO

Una delle nuove aree verdi della Città di Chivasso sarà intestata alla memoria di grandi donne che si sono affermate nella storia locale e nazionale con le proprie battaglie di civiltà e democrazia. Sabato 8 marzo, alle ore 14, il parco urbano di via Favorita sarà intitolato a Tina Anselmi, primo ministro donna della Repubblica Italiana, scomparsa nel 2016. A confermare la propria presenza alla cerimonia inaugurale anche Rosy Bindi, titolare dello stesso dicastero alla Sanità 20 anni dopo Anselmi. Tra le autorità ed i promotori dell’iniziativa, interverrà inoltre Giovanna Cristina Gado di Toponomastica Femminile.



La manifestazione è stata voluta in collaborazione con la sezione “Boris Bradac” dell’ANPI, il circolo Arci Zeta, SPI CGIL e l’Associazione Lucana “Giuseppe Novello”.

Sei spazi del parco urbano ricorderanno inoltre l’opera dell’antifascista Teresa Noce, della senatrice Angela Merlin, dell’esponente di rilievo del movimento operaio e contadino come Vincenza Castria di Montescaglioso ( Matera) e madre di Franco Candido, della prima consigliera comunale di Chivasso dopo la caduta del regime fascista Emma Maria Arbore, delle esponenti dell’Unione Donne Italiane Rita Montagnana ed Angiolina Minella.