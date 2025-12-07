A Cersosimo alla scoperta del Segno del sacro bizantino

L’appuntamento con la memoria e la storia in quel piccolo e accogliente centro della Basilicata è per oggi, domenica 7 dicembre, con lo spettacolo ”Kyr Zosimo- Il sogno del Sacro” , organizzato con la regia e la direzione artistica di Giuseppe Ranoia con l’Ensemble del Teatro Instabile.



” Uno spettacolo- dice il regista- che presenta tre momenti legati ad altrettante pergamene e relative all’antico monastero. Tre delle 22 pergamene del monastero della Vergine Maria di Kyr Zosimo (Cersosimo) conservate nell’abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.È una puntata zero di questo interessante appuntamento che vede coinvolta anche l’UniBas.

Il tutto è voluto e organizzato dalla locale amministrazione comunale, sempre impegnata a valorizzare il territorio e tutte le sue specificità”. Davvero interessante e davvero stimolante per quelle pagine di storia delle nostre comunità, che Ranoia tira fuori puntualmente con l’auspicio che siano anche momento di promozione territoriale. Ma per farlo occorre comunicare per tempo, programmare. E questo aspetto è una pecca della Basilicata che non riesce, per vari motivi, ma legati alla carenza di cultura d’impresa che consentirebbe di promuovere, far conoscere e intercettare flussi turistici in tutti i periodi dell’anno. Siamo a Natale, lo diciamo in generale, ma non si è fatto nulla in maniera organica per una offerta legata ai presepi viventi e alle tradizioni natalizie. Serve una svolta investendo nelle risorse umane che abbiano competenze e volontà di lavorare per la nostra Regione. Pensiamo ai giovani, che sono quella risorsa sempre più risicata per il nostro futuro, che continua a emigrare. A Giuseppe Ranoia con l’Ensemble Teatro Instabile, all’Amministrazione comunale di Cersosimo, all’Unibas e a quanti vorranno portare avanti questa iniziativa l’invito a crederci, a insistere e a lavorare per tempo alla prossima edizione.

Nel programma, come da locandina, sono previsti – nel pomeriggio- la presentazione del volume ”La cultura bizantina, gli aspetti storici,archeologici ed enogastronomici di Cersosimo, con gli interventi dei docenti dell’Università di Basilicata Francesca Sogliani e Brunella Gargiulo. Seguirà lo spettacolo itinerante ” Cersosimo, il sogno del Sacro”.Cittadini e ospiti potranno degustare anche le prelibatezze di un banchetto medievale con piatti ispirati alla tradizione bizantina e in conclusione un concerto della zampognaOrchestra nella chiesa madre .

