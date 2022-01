Non bastavano le due ‘’R’’ del Piano nazionale di ripresa e resilienza (termine stra- abusato che dice tutto e niente) indicato da più parti come la panacea di tutti i progetti e problemi di una Italia, Basilicata e Matera compresi, che hanno proprio nella pianificazione credibile (e relativa gestione) il tallone d’Achille delle occasioni mancate. Ma c’è chi non si arrende, aggiunge un’altra ‘’R’’ quella di rinascita, come l’Associazione Casalnuovo e sollecita l’Amministrazione comunale di Matera, guidata da Domenico Bennardi, a guardare cosa è stato dimenticato per mediocrità, ignoranza, protagonismi, al rione Casalnuovo. Il posto è sempre lo stesso, per esempio nello spazio retrostante alla chiesa di San Rocco, pulito, sistemato dai residenti e con un progetto “Ideale’’ rimasto nel cassetto. Pasquale Di Pede, vicepresidente, cantautore e ‘cuore’ dell’identità materana, è pronto a scrivere un altro pezzo. Il Titolo? “Non prendeteci in canzone, che vi serva di lezione…’’. Bennato? Pnrr e il progetto ‘’straordinario’’ è già segnato.



ASSOCIAZIONE CASALNUOVO RINASCE

Via Casalnuovo n. 86 – 75100 Matera – Tel: 3489400202/3316028360

Spett.le Sindaco di Matera Domenico Bennardi

A tutti gli assessori del Comune di Matera

Al presidente del consiglio comunale di Matera Antonio Materdomini

Ai presidenti di tutte le commissioni consiliari del consiglio comunale di Matera

Pc Acquedotto Lucano sede di Potenza e Matera

Oggetto: Un PNRR straordinario per il rione Casalnuovo

Se al giorno d’oggi ci fosse Dante, il sommo Poeta, forse avrebbe descritto l’ingresso di Casalnuovo come la porta di un girone dell’Inferno, prima di arrivare al decantato Paradiso dei Sassi.

I suoi abitanti si devono districare nella melma storica per le vistose perdite di acque della selva verde/ oscura di parietaria e fichi selvatici.

Per anni il rione Casalnuovo con i suoi vicoli è stata l’area di Matera con meno interventi pubblici, con una situazione di evidente degrado e abbandono, vista anche la presenza di pericoli per l’incolumità delle persone: insomma una linea di confine.

Ricordiamo inoltre:

• La sparizione dei fondi di un parcheggio previsto nel fosso retrostante la chiesa S. Rocco.

• Un ascensore completato e mai funzionante.

• Il manto stradale da sempre dissestato e neanche rattoppato come si fa altrove.

• La mancata regolamentazione del traffico, specie durante la stagione turistica.

• L’assenza di marciapiedi in quasi tutta l’arteria.

• Il mancato rifacimento e adeguamento delle condotte fognarie obsolete e risalenti agli anni 50 del secolo scorso.



Ricordiamo anche che su Casalnuovo si riversano gli scarichi delle abitazioni di Via Lucana con frequenti rotture di vecchie condotte che in passato causarono il crollo di un vasta parete. Situazione aggravata dalle acque sorgive proveniente dalla collina di Lanera.

Si segnala inoltre che numerose segnalazioni fatte all’Acquedotto sono state inevase o comunque non hanno risolto il problema.



Con l’insediamento della nuova amministrazione ricevemmo la visita di alcuni assessori con cui avevamo intrapreso un percorso di impegno per riqualificare il quartiere, insieme all’avvio di un progetto denominato “Vicinorto”nell’area abbandonata retrostante la chiesa di San Rocco, più volte pulita dai volontari.

Ora alcuni rappresentanti sono cambiati e vorremmo invitarli nuovamente per rendersi conto che la situazione richiede un intervento straordinario e magari un piano di salvataggio attraverso il PNRR.

Forse è l’occasione giusta per far uscire il quartiere dal disinteresse e dal girone infernale dei dannati.

Matera 27/01/2022

Per L’Associazione Casalnuovo Rinasce

Luigi Mascolo presidente

Pasquale Di Pede vicepresidente

Giuseppe Stagno segretario