A pochi chilometri da Matera in tour alla scoperta della Cripta del Peccato Originale, nota come ” La cappella Sistina del Rupestre, e per brindare alla cultura del buon bere conservata e valorizzata a Casale Dragone. E’ l’impegno domenicale del gruppo social di escursionisti ” Sei di Matera se…” accompagnati dal dinamico Antonio Serravezza. Oggi è il suo onomastico e nel fargli gli auguri attendiamo, dopo aver accantonato… una cassa di Sangiovese,che provveda con la filiera degli ottimi vini e spumanti Dragone. Per l’occasione, lo apprendiamo da questo servizio, si sfoglierà anche un libro di ricette e racconti della tradizione. Anche in questo caso un brindisi di circostanza. Buona escursione e auguri agli Antonio, Antonietta, Antonella, Tonia,Tonino e via declinando.



L’ESCURSIONE ALLA MATERA DEL PASSATO

Una domenica piena di iniziative quella che si svolgerà oggi. Il gruppo Sei di Matera se… ha organizzato in mattinata la visita alla famosa Cripta del Peccato Originale e a seguire presso il Casale Dragone un percorso di avvicinamento al mondo del vino. Passeggiata accompagnata da Michele Dragone attraverso le vigne per terminare in cantina per capire come nasce il vino. A seguire un pranzo a base di prodotti locali a km 0 con abbinamento dei vini della cantina Dragone. Il pomeriggio.



A seguire, verrà dedicato ad un evento culturale. Sarà infatti presentato il libro “ La Cialledda e Altre Storie” scritto da Enzo Montemurro. Una cornice quanto mai azzeccata per una sorta di “diario di bordo” gastronomico in cui l’autore ha ricostruito un itinerario di eccellenze materane. Il libro racchiude ricette tramandate da papà Montemurro che ha vissuto sempre, per professione e amore, in cucina come cuoco. Un libro ricco di ricette accompagnate da bellissime illustrazioni a colori di ogni ricetta. La presentazione del libro, moderata da Antonio Serravezza, sarà anche l’occasione per salutare tutti gli amici che da un anno hanno partecipato alle escursioni attraverso la città e il suo territorio circostante e aprire un dibattito sulla meravigliosa e variegata città, Capitale europea della cultura 2019, e ciò che offre sul piano turistico, imprenditoriale, ricettivo enogastronomico. A seguire una degustazione della cialledda fredda.

Come succede per una bella giornata di festa un gran finale spumeggiante con la presentazione di una nuova etichetta di bollicine della Cantina.