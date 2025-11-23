A Caivano, affidamenti pubblici all’ex socio della signora Paratore (madre di Meloni)

“Modello Caivano”: affidamenti pubblici all’ex socio della signora Paratore, madre di Giorgia Meloni.” E’ una delle anticipazioni sulle inchieste che andranno in onda nella puntata di questa sera -alle20,30 su Rai3- di REPORT. In un post sul profilo social della trasmissione, infatti si legge: “Una delle opere più simboliche del governo Meloni nello sport è stata la ristrutturazione del centro sportivo di Caivano, dove nel 2023 si era consumata una terribile violenza ai danni di due bambine. La politica ha parlato di “Modello Caivano” ma in realtà per gli abitanti del rione non è cambiato quasi nulla. Invece Report ha scoperto che nel centro tanto caro al governo Meloni ha trovato lavoro un vecchio amico ed ex socio della madre della premier: ad affidare i contratti è stata la società pubblica Sport e Salute dove il governo ha piazzato due uomini vicini ai vertici di Fratelli d’Italia, il presidente Marco Mezzaroma e il direttore del marketing Giuseppe De Mita.” Inoltre, si legge ancora: “Questa sera parleremo di Sport e Salute, la società creata dal governo per gestire lo sport. Torneremo sul Garante della privacy: il segretario generale si è dimesso dopo aver chiesto di spiare i dipendenti, i quali poi hanno chiesto le dimissioni dell’intero collegio.

Andremo nel Nord Italia per mostrarvi come un macello rilavori carne congelata e scaduta rimettendola in commercio. Parleremo delle liste di attesa, documenti esclusivi che provano come le Regioni trucchino i dati per apparire più virtuose. Infine, tasse universitarie troppo alte.” Insomma, chi seguirà anche questa puntata di Report, acquisirà informazioni su situazioni della nostra quotidianità che “il potere” vorrebbe che i cittadini non sapessero e che solo il giornalismo d’inchiesta fatto a 360 gradi può cercare e rendere pubbliche. Ma, come vediamo, le trasmissioni come Report, sostanzialmente non ve ne sono tante, e si fa di tutto per chiuderla o silenziarla. E non si fa nulla per limitare le azioni che vengono assunte contro i giornalisti per intimorirli. Anzi. Ma la libertà di stampa, unitamente all’autonomia della magistratura, sono i due pilastri di una vera democrazia. Perchè chi vince le elezioni e va al governo del Paese, delle Regioni o dei Comuni, non ci va per comandare a proprio piacimento ma a governare, che è cosa molto diversa, ed a farlo in base alla Costituzione e alle leggi. E per controllare che non abusi dei propri poteri c’è la libera stampa, per l’appunto, e la magistratura altrettanto svincolata dal potere politico. Lunga vita dunque a Report con l’augurio che ne derivino 1-10-100-1000 di trasmissioni simili.

