A caccia, ma senza trucchi. Carabinieri forestali sequestrano richiami acustici

Certo. Se l’attività venatoria fosse esercitata con lealtà e rispetto per la natura che e alla fine si riduce a una passeggiata e a qualche capo messo nel carniere -come ripete la gran parte dei cacciatori- non ci sarebbe nulla da obiettare. Ma quando si ricorre a richiami acustici per attirare, con l’inganno, uccelli sulle rotte dell’emigrazione e allora non va bene. E Diana, della caccia, avrebbe di che ridire. Il sequestro di 16 richiami acustici di diversa fattura, tipologia e costruzione effettuato dai Carabinieri forestali in provincia di Matera ne è la conferma. Le foto dimostrano che i cacciatori ”tecnologici” hanno perso contatto e rispetto della natura. Non sarebbe meglio se esercitassero la loro passione con un videogioco. Lì, se hanno mira e pazienza, riempirebbero il carniere…



Matera: Sequestri di mezzi vietati dalla legge per l’abbattimento di

avifauna selvatica migratoria.

I militari dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Matera, a seguito

dell’apertura del calendario venatorio regionale, hanno svolto su tutto il

territorio della provincia materana intensi controlli per verificare la

regolare esecuzione dell’attività di caccia, allo scopo di tutelare la fauna

selvatica patrimonio indisponibile dello Stato.

La Regione Basilicata con la regolamentazione del calendario venatorio

regionale per l’annualità 2024/2025, ha consentito dal 02 ottobre c.a, il prelievo venatorio delle specie migratorie. I militari, attraverso una capillare attività investigativa sul territorio, hanno rinvenuto e sequestrato sedici richiami acustici per avifauna selvatica migratoria a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con amplificazione del suono, impiegati al fine di riprodurre versi idonei ad attirare e concentrare in aree ristrette i loro consimili.



I congegni elettroacustici vengono utilizzati in assenza dei cacciatori,

occultati su tetti di vecchi casolari isolati e/o nascosti all’interno di cespugli

di macchia mediterranea, solitamente collocati all’interno di terreni

ricoperti da stoppie di colture cerealicole o in terreni incolti, zone dove

generalmente vi è il passo e la migrazione di avifauna selvatica.

Le apparecchiature sequestrate sono realizzate mediante amplificatori,

altoparlanti per la riproduzione dei suoni, chiavette USB dove sono

contenuti i file audio per la riproduzione del verso delle specie selvatiche,

timer analogico programmabile al fine di impostare la riproduzione audio

nelle ore serali e/o notturne, cavi elettrici e batterie per l’alimentazione

elettrica.

Le attività proseguono al fine di reprimere il fenomeno illegale e per

l’individuazione dei responsabili delle violazioni penali.