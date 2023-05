A breve in Basilicata la produzione di modelli del brand francese Saint James

Di opportunità di sviluppo e di costruzione di un ponte economico tra la Basilicata e la Normandia (Francia), si è parlato nel pomeriggio del 5 maggio in un incontro tra il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, Florence Di Taranto, Managing director della Saint James per la Francia e l’Europa e Maria Andriulli, presidente dell’Associazione Mondi Lucani ETS. “Da diversi mesi, infatti, -si apprende da una nota- Leo Montemurro, presidente di CNA Basilicata e l’Associazione Mondi Lucani, stanno lavorando in modo proficuo su una “connessione” generata dalla Premiata Mondi Lucani 2019 Florence Di Taranto finalizzata a portare in Basilicata la produzione di alcuni modelli della collezione del prestigioso brand francese. Sarà infatti un’azienda di Pomarico, dopo aver risposto positivamente ai criteri di qualità richiesti, ad avviare a breve la produzione di alcuni capi della storica azienda di abbigliamento.” “Un grande orgoglio per noi, ha dichiarato Maria Andriulli, presidente dell’Associazione Mondi Lucani, portiamo a casa un importante risultato generato dal Premio Mondi Lucani che si traduce in economia e sviluppo”. Dello stesso avviso Leo Montemurro presidente Cna per il quale “la sinergia e la collaborazione tra le Associazioni che hanno a cuore la valorizzazione dei territori e delle imprese e gli Enti Pubblici è assolutamente indispensabile per realizzare efficaci e significative azioni di sviluppo capaci di avere ricadute reali in termini di crescita delle imprese e dei livelli occupazionali.” Il Presidente Marrese, che -come si legge nella nota- “in questi mesi ha seguito con attenzione il percorso conclusosi positivamente, ha voluto incontrare la manager di origini lucane per illustrare le opportunità che la Basilicata in questo momento particolare può offrire. Il Presidente ha infatti parlato della ZES (Zona Economica Speciale) e di quello che rappresenta per le imprese che vogliono produrre in Basilicata. Prossima tappa sarà un tavolo di confronto con le associazioni di categoria al fine di guardare con interesse alla costruzione di rapporti economici con la Normandia tramite la lucana Florence Di Taranto capace di tessere relazioni e reti importanti.” L’invito ufficiale poi, della manager e azionista della Saint James al Presidente della Provincia Marrese non solo per visitare l’azienda ma anche per avere l’occasione di incontrare aziende francesi in un tavolo istituzionale che potrebbe aprire ulteriori mercati per la Basilicata. “Un interesse il mio – ha dichiarato Florence Di Taranto – che nasce dal desiderio di “restituire” alla terra delle mie Radici un’opportunità di sviluppo, consapevole del grande sacrificio che i miei genitori, emigrati in Francia, hanno fatto per permettermi di studiare e crescere professionalmente”.

