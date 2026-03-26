A breve i fiocchi si sostituiranno alla pioggia, parola di Gaetano Brindisi

La primavera è ufficialmente arrivata, ma l’inverno non ha alcuna intenzione di mollare la presa, con una colpo di coda che sta giungendo sull’Italia proprio in queste ore. Anche la Basilicata sarà interessata all’abbassamento delle temperature …e sembra avremo la classica “neve di marzo“. Siamo andati a vedere cosa prevede in proposito uno storico appassionato di meteorologia Gaetano Brindisi che per diversi anni ha svolto questo ruolo sulla TGR Basilicata (ora su La Nuova TV Basilicata). Sul proprio profilo social Gaetano Brindisi Meteo, poche ore fa ha scritto: “L’arrivo dell’aria fredda è sempre più imminente e nelle prossime ore gran parte della regione (essenzialmente la parte centro-occidentale) sarà imbiancata a partire dai 700/800 metri in su. Anche su Potenza a breve i fiocchi si sostituiranno alla pioggia e la neve comincerà ad attecchire su auto e tetti. Domani la nevicata sarà continua, anche se non forte, e dovrebbe lasciare a terra alcuni centimetri di neve che, poi, potrebbero aumentare nella notte tra venerdì e sabato mattina. Anche la prossima settimana non si esclude una nuova perturbazione fredda che potrebbe accompagnarci fino a Pasqua.”

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