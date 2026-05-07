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Cronaca

A Bernalda, folto corteo di solidarietà per la Flotilla e Dario De Palma

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Ieri sera, in contemporanea con Matera, come annunciato dal Comitato spontaneo costituitosi nei giorni scorsi, per le vie di Bernalda si è svolta una manifestazione molto partecipata a sostegno della Global Sumud Flotilla e nello specifico al concittadino Dario De Palma che è tra gli imbarcati che proveranno a sfidare nuovamente il blocco illegale israeliano dinanzi a Gaza. Dopo il concentramento in Largo San Donato, un corteo si è snodato per le strade della cittadina, lungo Corso Umberto e sino a Piazza Plebiscito dove si sono alternati al microfono gli interventi dei partecipanti. Forte l’appello alla liberazione immediata dei due attivisti della Flotilla, Thiago Avila e Saif Abukeshek, dalle prigioni israeliane e la richiesta della fine del genocidio in corso a Gaza e dell’occupazione illegale in corso nella Cisgiordania. Alla manifestazione hanno partecipato anche i genitori e i fratelli di Dario, confortati da questa solidarietà per nulla scontata alla decisione del loro caro di metterci il proprio corpo in questa missione che sopperisce in modo straordinariamente alto e simbolico alla assenza di etica e umanità dei governi dei propri Paesi. Muti dinanzi all’arroganza del governo Israeliano lasciato oramai libero di spadroneggiare nel  Mediterraneo come se fosse il proprio cortile di casa. Presenti consiglieri comunali e la stessa sindaca Francesca Matarazzo, oltre a consiglieri regionali (Piero Marrese, Viviana Verri).

Su alcuni manifesti è stato spiegato come “Sumud” significhi letteralmente “fermezza“. Come la determinazione dei palestinesi a rimanere sulla propria terra, a mantenere le proprie tradizioni e a continuare la propria vita quotidiana, nonostante tutto. Che il Sumud è l’arte di non arrendersi, di non farsi cancellare, trasformando l’esistenza stessa in un atto di resistenza. Non una resistenza violenta ma una forma di resilienza.

Liberateli è stato il grido che si è alzato a Bernalda per Thiago Avila e Saif Abukeshek, proprio nel momento in cui è giunta anche la triste notizia della morte della mamma sessantareenne di Avila (Teresa Regina de Ávila e Silva) con la richiesta pressante proveniente dal Brasile, dei familiari che chiedono con urgenza la sua liberazione affinché possa tornare e partecipare ai funerali.

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
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