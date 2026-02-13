A Bari Open Day gratuito sul Disegno con Mimmo Centonze

Sabato 28 febbraio 2026 dalle 16:30 alle 19:30 Mimmo Centonze terrà un Open Day gratuito sul Disegno negli spazi dei Missionari Comboniani, in via G. Petroni a Bari.

L’argomento sviluppato da Centonze sarà: “Il Disegno e le facoltà nascoste dell’emisfero destro del cervello”, e includerà anche la prima lezione gratuita.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 349 4637882.

Mantenere attivo l’emisfero destro del cervello attraverso il disegno sviluppa rilassamento, intuizione, immaginazione, globalità del pensiero, sicurezza nel prendere le decisioni e capacità di trovare soluzioni creative a dinamiche relazionali e professionali, usando nuovi processi di pensiero e sfruttando le potenzialità di tutto il cervello.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.