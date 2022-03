Alti, bassi, magri, tondi, con o senza occhiali, con o senza capelli, con barba baffi, trecce e toupet, acconciature anni Trenta o del 2020 e potremmo continuare con i tratti somatici e di tendenza. L’importante è che siate simpatici e abbiate voglia di divertirvi e far divertire i ragazzi di tutte le età che giocheranno nelle iniziative di Zio Ludovico che è un esplosione di allegria e di colori. Per farla breve, come leggerete di seguito, quel giocherellone cerca volontari che gli diano una mano. Fatevi avanti. Contattatelo sulle pagine social e buon divertimento. Aprile è vicino. Passaparola…

L’INVITO

Ecco una cosa per la quale vale la pena impegnarsi e contribuire, una cosa divertente, giocosa e appagante per accrescere le proprie conoscenze ed entrare in contatto con realtà dinamiche del territorio👇👇👇👇👇👇👇👇Zio Ludovico, è alla ricerca di volontari con:✅Tanta passione per il prossimo✅battuta e riflessi pronti ✅tantissima pazienza✅giusta motivazione✅Conoscenza dei giochi da tavolo (non prioritario come requisito)✅voglia di divertirsiQuando?✅Disponibilità da aprile a luglio🕘Le ore da concordare secondo calendarioPer fare ?🎤 come intervistatrice🥇controlli ai tavoli🎲 far giocarePerché?Perché contribuirai a migliorare un servizio sociale Perché ti viene riconosciuta la tessera e la maglietta di zio Ludovico..E perché ti divertirai e ti sentirai parte di un cambiamento culturale e formativo..Che fai ? Ti unisci ?Per info: 3393812543zio.lumaca@gmail.com