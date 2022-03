La stagione sta per riaprire, con le prime comitive di turisti che arrivano comunque a Matera in attesa che un Piano strutturato, concreto e gestito con professionalità e lungimiranza, da addetti ai lavori, porti a una programmazione strutturata degna di tal nome. E allora ci ha colpito la ricerca di figure per le aziende ricettive comparsa sulla pagina social di Turismore, società che si occupa a tempo pieno e con professionalità di servizi di marketing per hotel, ma con un occhio attento su tutto quanto riguarda le tendenze dell’industria delle vacanze. L’annuncio ” Hotel recruiting 2022” sulle offerte di lavoro presenta ben 63 richieste di figure professionali in 17 strutture cittadine. Puo’ darsi che alcune esigenze siano state già soddisfatte, altre ancora no. Ma se si è motivati il curriculum va presentato, magari per una occasione che si potrà ripresentare. Le nostre imprese cercano personale e vogliono contribuire, pur nelle difficoltà del momento, alla ripresa del settore. Per cui, fatevi avanti.



DAL SITO www.TURISMORE.it

Stai cercando lavoro nel settore alberghiero a Matera?

In collaborazione con il Consorzio Albergatori Matera abbiamo selezionato le migliori offerte di lavoro in città. Potrai inviare il tuo curriculum all’indirizzo e-mail indicato per ogni struttura ricettiva per candidarti alle offerte più interessanti per te.

Ogni azienda contatterà per un colloquio le persone i cui profili saranno in linea con la propria offerta.

Hotel Dimora Del Monaco

Addetto alle colazioni

Cuoco

Cameriere di sala

Lavapiatti

amministrazione@dimoradelmonaco.it

Hotel San Giorgio

Addetto al ricevimento

Cameriera ai piani

staff@sangiorgio.matera.it

Giardini di Pietra

Addetto al ricevimento

Cameriera ai piani

Info@giardinidipietra.com

L’Artiere Dimore nei Sassi

Addetto al ricevimento

Addetto alle colazioni

artiere.planetarium@gmail.com

Le Dimore dell’Idris

Addetto al ricevimento

Addetto alle colazioni

Dimoredellidris@gmail.com

Palazzo degli Abati

Cameriera ai piani

Addetto alle colazioni

Cuoco

Aiuto cuoco

Cameriere di sala

Barman

info@palazzodegliabati.it

Masseria Fontana di Vite

Addetto al ricevimento

Cameriera ai piani

2 Addetto alle colazioni

Aiuto cuoco

2 Cameriere di sala

Lavapiatti

Facchino

info@fontanadivite.com

Casa Diva

Cameriera ai piani

Addetto alle colazioni

info@casadivamatera.it

Hotel del campo

Addetto al ricevimento

2 Cameriere di sala

Lavapiatti

Bagnino

Mariannadimona@gmail.com

Antico Convicino

Addetto al ricevimento

Cameriera ai piani

tommaso.mariani@alice.it

Corte San Pietro

Addetto al ricevimento

Portiere notturno

Amministrazione@cortesanpietro.it

Le Origini suites & rooms

Addetto al ricevimento

Addetto alle colazioni

S.dercole@hotelleorigini.it

Thymus Residence nei Sassi spa & wellness

Addetto al ricevimento

Cameriera ai piani

Addetto alle colazioni

Info@thymusmatera.it

Fra i sassi residence

Direttore/Manager

Addetto al ricevimento

Portiere notturno

c.amenta80@gmail.com

Aque Cave

Governante

Addetto alle colazioni

Addetto alle colazioni

Manutentore

aquecave@gmail.com

Il Carrubo Walk & Stay

Addetto al ricevimento

info@ilcarruboresidenza.it

Hotel Sassi

Addetto al ricevimento

Portiere notturno

2 Cameriera ai piani

Addetto alle colazioni

Barman

Autista

grepadula@gmail.com

Palazzo Viceconte

Addetto al ricevimento

Cameriera ai piani

Addetto alle colazioni

Cuoco

Cameriere di sala

Barman

Addetto alle colazioni

commerciale@palazzoviceconte.it

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidati* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.

Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.

