A.A.A personale settore turismo cercasi. A Matera, e non solo, stagione in salita.

Piaccia o no il problema della ricerca di personale per il settore turistico si è acuito e per tanti motivi, che spaziano dai costi previdenziali alla congruità dei compensi, dagli orari di lavoro che richiedono sacrifici a offerte più allettanti che vengono da altre opportunità o alla decisione di cambiare aria, in altra zona o all’estero. Paradossale? Calo demografico a parte. Eppure, come si suol dire, il personale si cerca come il pane…ma gli imprenditori hanno difficoltà ad averlo e nella giusta quantità. E i tanti cartelli ‘’cercasi personale’’ a volte restano inevasi, nonostante la intermediazione di società private, le offerte che compaiono su siti specializzati, di consorzi turistici o dell’agenzia regionale per il lavoro Arlab. E allora? Come se ne esce, visto che ogni anno la bilancia tra domanda e offerta pende da un lato? Formazione, incentivi, tra stabilizzazioni e flessibilità. Le giornate, anche straordinarie, come il reclutamento del personale, Recruting day se vi piacciono gli anglicismi, come suggerisce il giramondo Antonio Serravezza? Provare, ma senza farsi molte illusioni. Servono una ‘’acuta analisi’’ sul perché l’offerta resta carente, affidata alle competenze giuste, per progetti e soluzioni a medio e a lungo termine. Il resto, per l’immediato, è quello che passerà il convento…



OFFERTA TURISTICA CARENTE

Stagione primaverile-estiva a Matera caccia a commessi, receptionist, portieri notturni, camerieri di sala, baristi, cuochi, gelatai, pasticceri, lavapiatti, camerieri ai piani. Sono le figure professionali (donne e uomini naturalmente) più ricercate. Svegliamoci! Confesercenti di Matera dovrebbe essere in prima linea per agevolare l’incrocio di domanda e offerta organizzando una edizione speciale del “Recruiting Day” come già si fa in tutte le città italiane turistiche.

Non bastano i cartelli dietro le vetrine, basterà presentarsi provvisti di curriculum ed eventuali lettere di referenze e proporsi.

Con questo sistema non ci saranno sorprese e tutto legalmente definito. Il “Recruiting Day” e’ un evento durante il quale le aziende con numerose posizioni di lavoro aperte incontrano i candidati per effettuare colloqui conoscitivi.