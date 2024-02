A 88enne di Policoro, bolletta del gas quadruplicata (2.008,98 euro)

“Presso la sede Cisl pensionati di Policoro (MT), Via Giustino Fortunato n. 10, si è presentata allo sportello dell’Adiconsum un’anziana signora per contestare la bolletta del gas che riportavano costi più che quadruplicati della materia prima.” Si riferisce in una nota in cui “Leggendo la bolletta – commenta Marina Festa, Presidente Provinciale dell’Adiconsum di Matera – notiamo che la società del gas ha aumentato il costo della materia prima da euro 0,50 – 0,60 a euro 2,65 a mc e così la nostra assistita, con una piccola pensione, si è così trovata a ricevere una fattura complessiva, per un consumo di quattro mesi, di euro 2.008,98. L’associata non ha potuto cambiare fornitore, a seguito degli aumenti che vi sono stati negli ultimi mesi, perché una eventuale comunicazione degli aumenti è stata inviata via e-mail o con lettera semplice e la medesima non ha ricevuto nessuna delle due comunicazioni. Occorre, quindi, prevedere da parte dell’Autorità Garante che le Società fornitrici siano obbligate a comunicare ai clienti gli aumenti tariffari per via pec o con raccomandata a.r. e a proporre la loro migliore offerta senza applicare autonomamente la tariffa massima.” “Per l’anziana signora – conclude Festa – abbiamo presentato un ricorso all’Azienda del gas auspicando una riduzione dei costi.”

