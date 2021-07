Le amministrazioni comunali di Matera si susseguono ma le carenze dell’offerta turistica restano nel tempo. E’ la politica delle piccole cose, dei servizi minimi che viene lasciato al ”poi si pensa” e le immagini di passeggeri in arrivo o in partenza, alla stazione dei bus extraurbani, di via Don Luigi Sturzo è quella che vedete. Si attende da tre lustri o quasi l’installazione di una pensilina, di un riparo contro sole, pioggia o neve…Ogni commento è superfluo.