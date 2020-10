Sono 99 i tamponi positivi emersi su 1.256 processati nella giornata di ieri 21 ottobre 2020 in Basilicata. 80 che riguardano residenti in regione, mentre gli altri 19 sono riferiti ad una persona di Tivoli domiciliato a Brienza, un’altra di Chiampo domiciliata a Palazzo San Gervasio, una di Milano, una di Atena (domiciliato a Brienza) e 15 pugliesi.

I positivi lucani sono: 20 di Potenza, 8 di Brienza, 5 di Avigliano, 4 di Lavello, 3 di Matera, 3 di Accettura, 3 di Venosa, 3 di Genzano, 2 di Satriano (1 domiciliato a Brienza), 2 di Tramutola, 2 di Melfi, 2 di Sant’Arcangelo, 2 di Pietragalla, 2 di Oppido lucano.

Inoltre uno per ognuno dei seguenti comuni: Castelsaraceno (domiciliato a Brienza), Viggiano, Bella, San Fele (domiciliato ad Avigliano), Banzi, Castelluccio Inferiore, Rionero, Spinoso, Palazzo, Filiano, Ruoti, Sant’Angelo le Fratte, San Chirico Nuovo, Tito, Pignola, Corleto, Moliterno, Calciano, Maratea.

I guariti sono 27 : 13 Melfi, 3 Marsicovetere, 2 Rapolla, 1 Marsico Nuovo, 2 Valsinni, 1 Atella, 1 Brienza, 1 Barile, 1 Ruoti, 2 Tramutola. Mentre i tre deceduti erano di Viggiano, Grumento, San Chirico Raparo.

(NB. chiediamo scusa per i dati ballerini relativi ai positivi lucani che sono stati rettificati da noi dopo la pubblicazione iniziale a seguito di una modifica del post facebook della Giunta regionale da cui abbiamo attinto le notizie pubblicate e che inizialmente attribuiva 15+20 a Potenza, mentre i 15 erano pugliesi).

Lo stesso report della task force -che aggiungiamo a seguire- è stato pubblicato (invece che alle 12,00) alle 14,04 di oggi:

“La task force regionale comunica che ieri, 21 ottobre, sono stati processati 1.256 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 99 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano: 15 residenti in Regione Puglia e lì in isolamento,1 cittadino campano in isolamento a Brienza,1 Castelsaraceno in isolamento a Brienza, 8 Brienza, 20 Potenza di cui 1 in isolamento a Brienza, 2 Satriano 1 in isolamento a Brienza,1 Viggiano, 2 Tramutola, 1 residente in Regione Lazio in isolamento a Brienza, 1 Bella, 5 Avigliano, 1 San Fele in isolamento ad Avigliano, 3 Venosa,4 Lavello,1 Banzi, 3 Genzano,2 Melfi,1 Castelluccio inferiore,1 Rionero, 2 Sant’Arcangelo,1 Spinoso,1 Palazzo, 1 residente in Veneto in isolamento a Palazzo S.G., 3 Matera,1 Accettura,1 Filiano, 2 Pietragalla, 1 Ruoti, 2 Oppido,1 Sant’Angelo le Fratte,1 San Chirico Nuovo,1 Tito,1 Pignola,1 Corleto, 1 Moliterno,1 Calciano,1 Maratea, 2 Accettura,1 cittadino residente in Regione Lombardia e lì in isolamento.

Nella giornata di ieri risultano guarite 27 persone: 13 Melfi, 3 Marsicovetere, 2 Rapolla, 1 Marsiconuovo, 2 Valsinni,1 Atella,1 Brienza,1 Barile,1 Ruoti, 2 Tramutola.

Nella giornata di ieri sono decedute 3 persone: 1 Viggiano, 1 Grumento, 1 San Chirico Raparo.

I lucani attualmente positivi sono 721 (671 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 80 positività di residenti e si sottraggono 27 guarigioni e 3 decessi) e di questi 669 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 52 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane:

all’ospedale San Carlo di Potenza 17 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 18 nel reparto di Pneumologia, 3 nel reparto di Medicina d’Urgenza, 1 nel reparto di Terapia Intensiva;

all’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera 10 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive e 3 in quello di Terapia intensiva.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 41 persone decedute (9 di Potenza, 3 di Paterno, 2 di Spinoso, 3 di Moliterno, 3 di Villa d’Agri / Marsicovetere, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 2 di Montemurro, 2 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda, 1 di Grumento, 2 di Tramutola e 1 di Marsico Nuovo, 1 Viggiano, 1 Grumento, 1 San Chirico Raparo.), 532 guariti; 1 persona residente in Campania in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Sardegna in isolamento a Rionero; 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Marsicovetere; 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Potenza; 1 persona residente in Campania attualmente ricoverata al San Carlo di Potenza; 1 persona residente in Calabria in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Sardegna e in isolamento a Rionero in Vulture; 1 persona di nazionalità estera diagnostica in Puglia e in isolamento a Matera; 5 persone di nazionalità estera in isolamento 1 a Matera, 1 a Lavello, 1 a Scanzano, 1 a Barile, 1 a Potenza; 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo; 1 cittadino residente in Toscana e in isolamento in Basilicata; 4 cittadini residenti in Emila Romagna in isolamento in Basilicata; 18 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino residente e isolato in Basilicata ma diagnosticato in Puglia; 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali a Palazzo San Gervasio; 1 cittadino svizzero in isolamento a Matera; 1 cittadino ucraino in isolamento a Policoro; 1 persona residente in Puglia e in isolamento a Montemilone; 1 cittadino argentino in isolamento a Moliterno; 1 persona residente nel Lazio e in isolamento a Noepoli; 1 persona residente in Calabria e in isolamento a Potenza; 1 persona residente in Puglia e in isolamento a Matera; 1 cittadino straniero in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Toscana e in isolamento a Corleto Perticara; 1 cittadino residente in Calabria in isolamento a Potenza, 1 residente in Regione Lazio in isolamento a Brienza, 1 residente in Veneto in isolamento a Palazzo S.G.,1 cittadino campano in isolamento a Brienza

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 92.593 tamponi, di cui 90.979 sono risultati negativi.”