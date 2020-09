Nove nuovi casi positivi (2 di Matera, 3 di Pescopagano, 1 di Ruoti, 1 di Venosa, 1 di Pignola e 1 di Tito), bilanciati da cinque guarigioni (4 residenti ed uno di nazionalità estera), sono i dati emersi dai tamponi processati nella giornata di ieri in Basilicata e che portano a 124 il totale dei contagiati residenti.

Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sui dipendenti dell’ambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” di Potenza che era stato chiuso per sanificazione, mentre toccherà oggi ai lavoratori di Acquedotto lucano sottoporsi a test tramite l’ambulatorio mobile della Polisan.

Positivo l’annuncio fatto dal Ministro della salute Roberto Speranza circa l’intenzione di procedere ad un imminente aumento significativo dei tamponi, come avevamo auspicato tempo fa per individuare i positivi più rapidamente (https://giornalemio.it/politica/piu-tamponi-per-tutti/) e come aveva poi proposto al governo anche Crisanti (https://giornalemio.it/politica/speranza-la-fate-la-moltiplicazione-dei-tamponi-come-propone-crisanti/).

Speranza ha definito i tamponi un “tema strategico” e che “Al momento tutte le istituzioni internazionali riconoscono il tampone molecolare classico come quello standard; noi abbiamo rafforzato le nostre capacità con oltre 100mila tamponi al giorno, e prevediamo di aumentare ancora questo numero.”

E’ evidente che una accelerazione dei test potrebbe garantire la mappatura più efficace dei positivi su tutto il territorio e, quindi, fornire un quadro molto più chiaro delle contromisure da predisporre.

Anche sul fronte mascherine il ministro della Salute garantisce: “Il problema dell disponibilità di mascherine è stato affrontato e superato. Tutte le regioni hanno fatto uno sforzo enorme, così come la Protezione civile, ma la produzione di dispositivi come le mascherine è stata negli anni delocalizzata in altre aree del mondo e tutti i Paesi si sono trovati in difficoltà. Ad oggi però l’Italia ha avviato una produzione pubblica, con 30 milioni di mascherine al giorno.”

Insomma, segnali confortanti sul modo come ci stiamo predisponendo per affrontare al meglio questa lunga convivenza con il covid19.

Ecco a seguire il report di oggi della “task force regionale” con cui “comunica che ieri, 23 settembre, sono stati processati 746 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 9 sono risultati positivi.

Le positività riguardano 1 persona residente a Ruoti; 1 persona residente a Tito; 1 persona residente a Venosa; 2 persone residenti a Matera; 3 persone residenti a Pescopagano; 1 persona residente a Pignola in isolamento a Potenza.

Nella stessa giornata sono guarite 5 persone: 1 di nazionalità estera in isolamento in Basilicata; 1 persona residente a Tursi in isolamento a Lauria; 2 persone residenti a Barile; 1 persona residente a Potenza.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 124 (120 all’ultimo aggiornamento, più 9 positività meno 4 guarigioni di residenti e meno 1 guarigione di ieri nel Comune di Lauria erroneamente non conteggiata) e di questi 112 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 14 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 6 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e 1 nel reparto di Ostetricia dell’ospedale ‘San Carlo’; a Matera 6 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive e 1 persona nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 396 guariti; 1 cittadino campano in isolamento a Lavello; 1 persona di nazionalità estera diagnostica in Puglia in isolamento a Matera; 1 persona residente in Puglia in isolamento in Basilicata; 4 persone di nazionalità estera in isolamento una a Potenza, una a Matera; una a Rotonda e una a Lavello; 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo; 2 cittadini residenti in Toscana e in isolamento in Basilicata; 5 cittadini residenti in Emilia Romagna in isolamento in Basilicata; 5 persone di nazionalità estera e provenienti da stato estero in isolamento in Basilicata; 25 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino residente e in isolamento in Basilicata diagnosticato in Puglia; 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali in isolamento a Palazzo San Gervasio.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 68.827 tamponi, di cui 68.107 risultati negativi. Il prossimo aggiornamento domani 25 settembre, alle ore 12,00.”

A seguire i dati riassuntivi.