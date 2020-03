Ora si viaggia da Matera a Bari che è un piacere…Era stato il consigliere regionale di Altamura (Bari), Enzo Colonna (Noi a Sinistra), ad annunciare l’inaugurazione nel territorio di Mellitto dell’ultimo tratto dei lavori di adeguamento della statale 96 per Bari, che in prossimità della città Murgiana, si innesta alla statale 99 per Matera e alla 96 bis per Gravina-Irsina con la Bradanica.

Un’opera attesa, anche per Matera 2019 che, di fatto, resta l’intervento viario di collegamento più fruibile tra due regioni e province.

Con le quattro corsie (ricordiamo le proteste degli automobilisti per il posizionamento dell’autovelox fissato a 40 kmh…) si arriva a Bari e ci si sposta da Matera, Altamura, Gravina e comuni viciniori, in 30-40 minuti per raggiungere aeroporto, porto, autostrada, uffici, università, ospedali e imprese. Merito di Anas Puglia che ha investito sull’intera arteria 220 milioni di euro.

Ricordiamo i ritardi, comprensibili, per il tronco di Mellitto a seguito della sospensione dei lavori dal 2014 al 2018 causata dalla rescissione contrattuale. con l’impresa.

Soddisfazione, come riportato sul suo blog, www.enzocolonna.com, del consigliere Colonna e delle comunità delle due province. C’è altro da fare su altre questioni di interesse comune e non sarebbe male che istituzioni, associazioni datoriali facessero sistema.