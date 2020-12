Da questo primo consueto lancio di dati parziali relativi al “Report dati processati in data 13 dicembre 2020” estratti dalla “piattaforma covid-19 del 14-12-2020”

Tamponi molecolari di giornata n. 711

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 69 (n. 65 residenti + n. 2 stato estero + n. 1 altra Regione domiciliato in Regione Basilicata + n. 1 residente in altra Regione)

RICOVERI TOTALI: 126 (TERAPIA INTENSIVA POTENZA N. 6 – MATERA N. 6)

DECEDUTI: N: 5

GUARITI: N. 137

Da essi si evince che l’incidenza dei positivi sui pochissimi tamponi anche di oggi è al 9,70%, superiore al valore di ieri (7,18%). E’ comunque inferiore a quello nazionale che nell’ultimo rilievo è risalito all11,75%.

Essendo lunedì possiamo fornire il dato relativo al rapporto medio dei questa settimana dei positivi sui tamponi che è dell’8,95%, inferiore al 10,45% della settimana precedente e di quella ancora prima che è stato del 13,81%.

Possiamo, inoltre, rilevare come questa sia stata la settimana con il più basso numero di tamponi registrato negli ultimi mesi. Sono stati 5.635 a fronte dei 9.814 della settimana precedente e degli 11.795 di quella venuta ancora prima e di tutte le altre.

I ricoveri calano lievemente sia quelli totali (da 130 a 126) che quelli in terapia intensiva che passano da 15 a 12.

Per maggiori dettagli aspettiamo un ulteriore comunicato che pubblicheremo a seguire su questa stessa pagina.

Insomma, da noi sembra che vada bene, sebbene vi siano timori -non infondati- di una situazione fuori controllo dopo il tana libera tutti che sembra essere in corso in queste festività. Sul tema si sta discutendo. A titolo di curiosità vogliamo fornire due tipologie si statisti (si fa per dire almeno per quelli italico), con due dichiarazioni odierne.

Quella del presidente della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier che rivolto alla nazione ha chiesto di rispettare rigorosamente il lockdown che avrà inizio dal 16 dicembre per protrarsi almeno fino al 10 gennaio: “Da mercoledì la nostra vita pubblica e privata verrà limitata come mai nella storia tedesca“. “Il virus ci tiene ancora in pugno, la situazione è ancora serissima, con migliaia di morti e una sviluppo dei contagi che rischia di finire fuori controllo“.

E quello del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che in un post su Facebook si è scagliato contro l’ipotesi di nuove restrizioni durante le feste: “Trovo surreale l’idea di un nuovo lockdown per Natale, preannunciato dal Governo quasi con piacere penitenziale. Come se si dovessero punire gli italiani che hanno voglia di acquistare qualche dono per rendere meno amare queste feste“.

Fate voi.