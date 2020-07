Riceviamo e pubblichiamo una nota di Conf.Iva , Confederazione Tutela partite iva e alcune considerazione del presidente Giuseppe Digilio.

In attesa di comprendere come nella pratica saranno spesi i fondi del Recovery fund che ottimamente il Governo Italiano è riuscito a strappare all’Unione Europea, pur nella consapevolezza che nessun centesimo di quei fondi potrà essere utilizzati per favorire le imprese, la Confederazione a Tutela delle Partite Iva – CONFIVA – prova a sintetizzare in pochi punti quali provvedimenti servirebbero urgentemente per salvare e per sostenere le piccoli e medie imprese, i professionisti, i lavoratori autonomi, commercianti, artigiani e agricoltori.

Dal recovery fund non ci aspettiamo che siano destinati fondi alle imprese ma, con la garanzia del risparmio di cassa per le maggiori entrate da destinare ai capitolati delle altre spese correnti, si possono attuare riforme che non siano strettamente collegate a provvedimenti una tantum come quelli finanziabili con gli impegni economici europei, ma più strutturali per il paese. La riforma di cui l’Italia ha bisogno e che serve al Paese è strutturale, in grado garantire una fiscalità generale sostenibile senza gravare ulteriormente sui contribuenti né sulle generazioni future come, purtroppo, accade ora. Basterebbe mutuare alcuni semplici provvedimenti che gli altri stati membri dell’Europa adottano in materia.

In nessun paese dell’Unione Europea, infatti, sono negati i diritti minimi fondamentali per le imprese come accade in Italia, mentre, in pochi altri, la tassazione è così alta a fronte di servizi inesistenti o percepiti tali per cui molte micro imprese, lavoratori autonomi e possessori di partita iva non si sentono soddisfatti alla pari degli omologhi contribuenti Europei.

L’emergenza Covid ha solo aumentato le condizioni di disagio che le piccole imprese, i possessori di partita iva e i piccoli contribuenti vivono quotidianamente, spintisempre più in basso nella scala sociale per via di strumenti finanziari inadeguati e tassazione insostenibile. Ecco perché l’attesa di una coerente modifica del fisco rappresenta l’unica speranza per continuare a investire le residuali energie nelle proprie rispettive attività.

Tradire quest’aspettativapuò essere davvero pericoloso per un autunno che si prevede molto caldo, fatto di chiusure ed emergenze che potrebbero mettere a dura prova la tenuta sociale del Paese. Bisogna agire e farlo subito. Alcuni provvedimenti non sono più procrastinabili, e il rafforzamento delle misure economiche per le imprese è da considerarsi priorità.

Il Ministro Gualtieri, recependo le richieste delle associazioni datoriali si è reso disponibile a valutare ipotesi di garanzie per 200 miliardi di euro a copertura del 90% degli importi di finanziamento per tutte le imprese italiane, e non da meno la liberazione di risorse al servizio dell’economia reale per ben oltre 500 miliardi.

In questa ottica, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, le piccole e medie imprese, i commercianti, gli artigiani e gli agricoltori aderenti alla Confiva, hanno chiesto al Governo per tramite dei senatori del Gruppo Misto, che vengano accolti alcuni provvedimenti in grado di aiutare il mondo produttivo a risollevarsi dalla crisi. Non bastano solo gli aiuti e le mancette one-shot, ma vanno aperti i cordoni della borsa ed eliminate le cause di contenzioso con il fisco per lo più create da eccessivi costi della burocrazia, ammende, sanzioni e aggravi ingiustificati di costi.

Nello specifico abbiamo chiesto l’accoglimento di alcuni provvedimenti urgenti su cui misurere la volontà reale del Governo e dei parlamentari di rispondere alle esigenze del mondo produttivo: