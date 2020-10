Dopo il basso dato confortante di ieri, ecco che oggi ritorna ad essere significativo il numero dei nuovi positivi lucani emersi dal processamento dei tamponi (1.201) effettuati ieri 20 ottobre 2020.

Sono in tutto 84 (altri dieci positivi sono riferiti a non residenti), sebbene -cosa importantissima- non vi sia incremento del numero dei ricoverati in ospedale (rimangono a quota 52 -4 in terapia intensiva) e ben 23 siano i guariti.

Nell’elenco dei Comuni interessati da queste nuove positività spicca Potenza con altri 14 casi e comuni della montagna interna materana come Accettura (con 9 casi) e San Mauro Forte che per la prima volta con 6 casi viene risucchiato in questa vicenda che fino ad ora l’aveva solo sfiorata.

Per quanto riguarda i casi di San Mauro Forte, come ha precisato il Sindaco Franco Diluca nel video a seguire, trattasi di sei persone tutte ricoverate nella casa di riposo di Accettura.

Gli altri casi riguardano: Matera (5), Tramutola (5), Melfi (5), Stigliano (4), Genzano (4), Montemilone (3), Venosa (3), Oliveto Lucano (3), Sant’Arcangelo (2), Lauria (2), Rionero in Vulture (2), Pietrapertosa (2 di cui 1 domiciliato a Matera) e poi un caso per ognuno dei comuni di Abriola, Tolve, Marsicovetere, Vaglio (domiciliato Potenza), Senise, Oppido, Roccanova, Barile, Lavello, Grassano, Montalbano jonico, Scanzano jonico, Calciano, Irsina e Montescaglioso.

Come dicevamo ci sono stati anche altri nove tamponi positivi effettuati su cittadini pugliesi, uno di Morano Calabro ed un’altro riferito ad un cittadino campano.

Ecco a seguire il comunicato ufficiale della “task force regionale comunica che ieri, 20 ottobre, sono stati processati 1201 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 95 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano: 9 residenti in Puglia e lì in isolamento; 1 residente in Campania e lì in isolamento; 1 residente ad Abriola; 1 a Tolve; 2 a Sant’Arcangelo; 1 a Marsicovetere; 5 a Tramutola; 1 a Vaglio in isolamento a Potenza; 1 residente a Regione Calabria in isolamento a Potenza; 1 a Senise; 2 a Lauria; 3 a Montemilone; 5 a Melfi; 2 a Rionero; 3 a Venosa; 14 a Potenza; 3 a Oliveto Lucano; 1 a Oppido; 2 residenti a Pietrapertosa di cui 1 in isolamento a Matera; 1 a Roccanova; 1 a Barile; 1 a Lavello; 4 a Genzano; 9 ad Accettura; 1 a Grassano; 6 a San Mauro Forte; 1 a Montalbano Jonico; 4 a Stigliano; 1 a Scanzano Jonico; 1 a Calciano; 5 a Matera; 1 a Irsina; 1 a Montescaglioso.

Nella giornata di ieri risultano guarite 23 persone: 2 a Sarconi; 8 a San Severino Lucano; 2 a Senise; 3 a Marsicovetere; 4 a Tramutola; 3 a Lauria; 1 a Viggiano.

I lucani attualmente positivi sono 671 (610 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 84 positività di residenti e si sottraggono 23 guarigioni) e di questi 619 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 52 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane:

all’ospedale San Carlo di Potenza 17 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 18 nel reparto di Pneumologia, 3 nel reparto di Medicina d’Urgenza, 1 nel reparto di Terapia Intensiva;

all’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera 10 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive e 3 in quello di Terapia intensiva.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 39 persone decedute (9 di Potenza, 3 di Paterno, 2 di Spinoso, 3 di Moliterno, 3 di Villa d’Agri / Marsicovetere, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 2 di Montemurro, 2 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda, 1 di Grumento, 2 di Tramutola e 1 di Marsico Nuovo), 505 guariti; 1 persona residente in Campania in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Sardegna in isolamento a Rionero; 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Marsicovetere; 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Potenza; 1 persona residente in Campania attualmente ricoverata al San Carlo di Potenza; 1 persona residente in Calabria in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Sardegna e in isolamento a Rionero in Vulture; 1 persona di nazionalità estera diagnostica in Puglia e in isolamento a Matera; 5 persone di nazionalità estera in isolamento 1 a Matera, 1 a Lavello, 1 a Scanzano, 1 a Barile, 1 a Potenza; 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo; 1 cittadino residente in Toscana e in isolamento in Basilicata; 4 cittadini residenti in Emila Romagna in isolamento in Basilicata; 18 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino residente e isolato in Basilicata ma diagnosticato in Puglia; 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali a Palazzo San Gervasio; 1 cittadino svizzero in isolamento a Matera; 1 cittadino ucraino in isolamento a Policoro; 1 persona residente in Puglia e in isolamento a Montemilone; 1 cittadino argentino in isolamento a Moliterno; 1 persona residente nel Lazio e in isolamento a Noepoli; 1 persona residente in Calabria e in isolamento a Potenza; 1 persona residente in Puglia e in isolamento a Matera; 1 cittadino straniero in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Toscana e in isolamento a Corleto Perticara; 1 cittadino residente in Calabria in isolamento a Potenza.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 91.337 tamponi, di cui 89.822 sono risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani, 22 ottobre, alle ore 12,00.”