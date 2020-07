Un pezzo di Tricarico nella città di bari grazie alla mostra fotografica del tricaricese Giuseppe Angiuli, inaugurata lo scorso 9 luglio presso la biblioteca del Consiglio regionale della Puglia,“Teca del Mediterraneo”, in via Gentile 52. “Tricarico negli anni Sessanta” è il titolo della mostra,voluta dalla Sezione comunicazioni istituzionali e biblioteca del Consiglio regionale pugliese dove Giuseppe Angiuli, laureto in lingue e letterature straniere, ha lavorato, prima di andare in pensione. Si tratta di ventiduefotografie su pannelli, scattate dal fotografo tricaricesetra il 1966 e il 1969, durante i periodici ritorni a Tricarico da Bari,città in cui risiede tuttora e che documentano la vita quotidiana della cittadina bizantino-arabo-normanna.

“Un viaggio nella memoria, che scalda il cuore come i toni caldi delle immagini riprodotte a colori, si legge nella nota firmata dal Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Mario Loizzo. E’ questo e tanto altro il libro di Giuseppe Angiuli che la linea editoriale del Consiglio regionale ha voluto riproporre, dopo più di cinquant’anni, come contributo storico e sentimentale, documento di una società contadina che negli scatti ripresi appare più lontana di quanto non lo sia effettivamente nel tempo.

Mezzo secolo, sessant’anni al più, visto che le foto risalgono al decennio 1960-1970. Poco per parlare di un’altra epoca, eppure sembra tantissimo tempo fa osservando i soggetti ripresi: anziani e anziane, bambini e bambine con le calze bianche corte, ragazze col capo coperto da un velo, contadini avanti in età intabarrati a dorso di mulo.

E vecchie case, chiese, strade, campi. La terra grama, le attività rurali e pastorali……”

Insomma le fotografie descrivono una realtà sostanzialmente ancora contadina, anche se non più segnata da una miseria diffusa in quel mondo: giochi di bimbi, anziani che presidiano la piazza o gli usci delle loro case, donne che lavorano o che riforniscono d’acqua le loro abitazioni riempiendo i recipienti alle fontanelle pubbliche e uomini intabarrati che rientrano dalle campagne a sera cavalcando i loro asini.“Queste immagini – scrive ancora nel catalogo il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo – parlano e ci dicono che tra i nostri tempi e quegli anni c’è più differenza che tra la Basilicata di allora e quella di fine Ottocento, finanche dell’Unità d’Italia, per certi versi”. Infine, una particolarità non trascurabile delle foto in esposizione è che mostrano la vita della cittadina del Materano tutta a colori, abituati a vedere rappresentato prevalentemente in bianco e nero il mondo di quel periodo. La mostra è aperta fino al 23 luglio prossimo e può essere visitata dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00.