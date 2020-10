La fortuna passa una sola volta e se si ferma due volte nello stesso posto, all’arrivo e alla partenza e allora significa che qualcosa si muove. I giocatori del Lotto lo sanno e l’arrivo del Giro d’Italia è un evento da tenere a mente per tentare la giocata. La carovana arriva nel pomeriggio del giorno 8 da Castrovillari (Cosenza) dopo 188 chilometri e cioè 1 e 88, ambo o terno con ben tre 8 nella cabala a tutto tondo. E poi la partenza il giorno dopo da prova del 9 verso Brindisi. Per farla breve la giocata ci sta… Ma è l’attesa per il Giro, con tante limitazioni, disagi e rinunce in vista dei girini e cantieri lungo il percorso e di avvicinamento alla città. Per cui armiamoci di pazienza…Il prosindaco Antonio Serravezza,e conterraneo del ‘’Pirata’’ Marco Pantani, un giro se l’è fatto in auto e attende di godersi la diretta. A proposito. Chi vince? Arrivo in volata? Diciamo un gruppetto, visto che la salita di san Vito all’ingresso di Matera potrebbe creare una selezione. La carovana dopo aver attraversato i territori di Montalbano Jonico e Craco, il «paese fantasma», e le campagne di Pisticci, si dirigerà verso Matera lungo la statale 7 lungo l’area delle cave di tufo . Ingresso in città da via San Vito e da qui piegherà verso via San Pardo , risalendo da via Nazionale e da qui su via Manzoni , dove è la statua di Alcide De Gasperi, per lo sprint finale al traguardo di via Dante. Si ripartirà il giorno dopo, in tarda mattinata, da piazza San Pietro Caveoso, nei rioni Sassi, e da qui dopo un breve tratto cittadino alla volta di Brindisi, una tappa in piano da 143 chilometri.



IL GIRO D’ITALIA A MATERA

26 maggio 1976, tappa Cosenza-Matera di 207 km, vincitore Johan De Muynk (belga)

25 maggio 1985, tappa Foggia-Matera di 167 km, vincitore Acacio Da Silvia (portoghese)

23 maggio 1998, tappa Montella-Matera di 237 km, vincitore Mario Cipollini

17 maggio 2000, tappa Scalea-Matera di 233 km, vincitore Mario Cipollini

8 maggio 2013, tappa Cosenza-Matera di 203 km, vincitore John Degenkolb (tedesco)

In altre due occasioni, nel 1971 e ad inizio degli anni Ottanta, la carovana del Giro d’Italia ha attraversato Matera senza fare tappa.



Le riflessioni del ciclista Serravezza

Partito il Giro d’Italia con la prima tappa a cronometro Monreale-Palermo e dopo cinque tappe lungo la Sicilia e la Calabria, giovedì 8 ottobre arriverà per la sesta tappa a Matera dopo un lungo tragitto di 188 km proveniente da Castrovillari. E’ un evento sportivo e mediatico internazionale che farà tornare alla ribalta la città dei Sassi e Capitale europea della cultura 2019.

L’arrivo è previsto nel rettilineo di via Dante dove già hanno eliminato alcuni ostacoli e rattoppando il manto stradale. La carovana farà il suo ingresso in città dalla salita di San Vito per poi proseguire da Via San Pardo. Sarà uno spettacolo indimenticabile anche perché il giro farà tappa a Matera e ripartirà il giorno dopo per la settima tappa con destinazione Brindisi.

La partenza della settima tappa sarà la chicca dell’evento sportivo perché il giro ripartirà venerdì 9 ottobre da Piazza San Pietro Caveoso, il cuore dei nostri Sassi, regalando uno spettacolo unico ed indimenticabile a tutto il mondo.