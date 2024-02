800 funzionari USA/UE: smettere di assecondare Israele!

Che la risposta del governo di Israele all’azione terroristica di Hamas sia andata da tempo ben oltre la legittima difesa e diritto alla risposta è sotto gli occhi di tutto il mondo. Un mondo -quello cosiddetto civile- che però rimane attonito, al massimo balbetta qualche distinguo che in sostanza non ferma il massacro di innocenti che si sta consumando nella striscia di Gaza. Non si tiene conto di ciò che l’ONU dice da tempo ed anche ora, di ciò che ha detto la Corte di giustizia dell’Aja pochi giorni fa, non si tiene conto dell’altissimo numero di morti di cui si sta macchiando le mani Israele in così poco tempo. Cosa che non ha precedenti nella storia. Non meraviglia perciò la notizia di cui si apprende in queste ore che un numero altissimo di diplomatici e funzionari americani ed europei abbiano sentito il bisogno di produrre un documento pubblico -anch’esso senza precedenti- in cui si manifesta una secca critica per l’operato di Israele sia perchè allarmati per la stabilità geopolitica e la pace mondiali, ma anche per ragioni morali e a tutela dei propri interessi nazionali. Trattasi di un clamorosa lettera aperta sottoscritta da oltre 800 funzionari pubblici europei ed americani in servizio attivo e indirizzato alle proprie cancellerie per denunciare “le gravi violazioni del diritto internazionale” che si stanno consumando con la risposta militare di Israele contro la Striscia di Gaza dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, ma anche per la oggettiva complicità dell’Occidente nella realizzazione di quella che viene definita “una delle più gravi catastrofi umanitarie del secolo“, che si sta trasformando in uno scenario di “pulizia etnica o genocidio“. I firmatari sono al momento anonimi, ma a certificare l’autenticità del documento sono stati media autorevoli come la Bbc, nel Regno Unito, e il New York Times, negli Usa, a cui l’appello è stato fornito in copia. Secondo il quotidiano americano, i promotori sarebbero funzionari di notevole esperienza degli USA e di 11 Stati europei (Regno Unito, Germania, Francia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Spagna, Svezia, Svizzera e Italia). La Bbc , invece, avrebbe accertato che la decisione di rendere pubblico questo documento è giunto dopo il “continuo rifiuto” dei vertici degli Stati interessati ad ascoltare le “voci che conoscono bene la regione (mediorientale) e le sue dinamiche“, che verrebbero ignorate per convenienze “politiche o ideologiche“, con la conseguenza che non si sta solo evitando “di prevenire qualcosa, stiamo diventando attivamente complici“. Nel testo si accusa Israele di “non avere limiti” nelle sue operazioni militari a Gaza che hanno già provocato “migliaia di morti civili evitabili” e che, tramite “il blocco deliberato degli aiuti“, stanno di fatto condannando la popolazione della Striscia a “una lenta morte per fame“. I firmatari evidenziano come le politiche dei rispettivi governi, corrano “il rischio plausibile di contribuire“, attraverso un sostanziale favoreggiamento, “a gravi violazioni del diritto internazionale, del diritto di guerra e addirittura a pulizia etnica o genocidio“. Infine c’è l’accusa alle autorità israeliane di avere messo in campo un’azione militare che ignora la lezione degli errori commessi dalla risposta occidentale anti-terrorismo all’attacco contro le Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001. Per questo c’è la sollecitazione ai governi americano ed europei di cambiare strada con urgenza e smettere di giustificare Israele che palesemente ha messo in campo una strategia che si rivelerà incapace sia di “sradicare Hamas” che di porre le condizioni di “una soluzione politica tale da garantire la sicurezza a lungo termine” della stessa Israele.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.