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Cronaca

80 anni di Repubblica nata dalla Resistenza.2 giugno in visita al ‘Museo” di Matera

Franco Martina
Di Franco Martina

Ed è una apertura straordinaria, ma su prenotazione, che il Museo del Comunismo e della Resistenza ha organizzato per martedì 2 giugno. ”La storia si difende conoscendola” ricorda il direttore del Museo Francesco Calculli, tra le tante pagine di storia scritte sul campo- e a prezzo della vita- di quanti contribuirono alla liberare il nostro Paese, dalla presenze naziste e fasciste. Le sale del museo con una documentazione davvero unica, frutto di un intenso lavoro di ricerca, classificazione e delle continue donazioni di appassionati, sono l’opportunità per capire e conoscere quali siano le radici democratiche dell’Italia. Un messaggio rivolto ai giovani e a quanti con tanta ipocrisia intendono stravolgere la Storia nata dalla Resistenza.

2 GIUGNO 1946 – 2 GIUGNO 2026 : 80 ANNI DI REPUBBLICA Il Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera celebra la Festa della Repubblica Martedi 2 giugno 2026 ricorrono 80 anni dal referendum istituzionale che , nel 1946, scelse la Repubblica e diede alle donne italiane il primo voto politico nazionale. Una data fondativa, nata dalla Resistenza, dalla conquista della libertà e dalla nascita della Costituzione antifascista. APERTURA STRAORDINARIA SOLO SU PRENOTAZIONE. Per l’occasione, il Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera aprirà esclusivamente per visite guidate prenotate. Non è prevista apertura al pubblico. Le visite saranno dedicate ai valori della Repubblica e al contributo del movimento antifascista alla nascita della Costituzione. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 1 giugno: tel/ whatsapp 3312378862 – Email : franculli71@yahoo.it La storia si difende conoscendola. Vi aspettiamo. Francesco Calculli, storico dell’età contemporanea e direttore del Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera

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