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Cronaca

80 anni di Repubblica Antifascista, Anpi Matera festeggi al Tam

Franco Martina
Di Franco Martina

Un anticipo del 25 aprile in piazza che il comitato provinciale dell’Anpi di Matera festeggerà alla vigilia, venerdì 24 aprile alle 17.00, con un ritrovo presso il Tower Art Museum(Tam) di via Ridola. Si partecipa con interventi, letture,testimonianze, musiche e canti partigiani. E oggi più che mai, in coincidenza con gli 80 anni della Costituzione nata dalla Resistenza, che va ricordato a quanti guidano il Paese e ne ignorano con un disegno autoritario contenuti e valori come dimostrano le tante forzature governative e parlamentari,è importante far conoscere quanto e come hanno lottato padri e madri per libertà, pace, dignità democrazia. Una eredità da trasferire ai giovani con la ”Carta” costituzionale, garanzia e futuro di libertà del nostro Paese.

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Franco Martina
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