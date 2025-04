80 anni di Lotte : Cgil e Anpi Matera insieme per due obiettivi

E la conferma viene da una iniziativa comune che la Camera del Lavoro e l’Associazione nazionale partigiani di Matera terranno mercoledì 23 aprile, con inizio alle 17,00 presso la Camera di commercio, con una tavola rotonda sul tema ‘’ Verso l’8 e il 9 giugno: lavoro, diritti, cittadinanza- il referendum della partecipazione. Ai lavori, coordinati dal giornalista Vito Bubbico, parteciperanno il segretario generale della Cgil di Basilicata Fernando Mega, Raffaele Garofalo avvocato giuslavorista, esperto in diritto del lavoro, diritto sindacale e previdenza sociale, Antonio Sanfrancesco presidente della Filef Basilicata, che si occupa di nuova emigrazione. La tavola rotonda sarà preceduta dagli interventi di Michela Carmentano, segretaria di organizzazione della Cgil Matera e Carmela La Padula presidente dell’Anpi della provincia di Matera. Un invito a partecipare per entrare nel merito delle richieste referendarie su temi di stretta attualità, che Parlamento e Paese non hanno ancora risolto.



