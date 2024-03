8 Marzo, musica e poesia per celebrare la forza delle donne

Un 8 Marzo all’insegna della musica e della poesia a Pisticci, con due appuntamenti nel fine settimana per celebrare la Giornata internazionale della Donna.

Venerdì 8 marzo, concerto organizzato dal Comune dal titolo ‘Ed io… Avrò cura di te’. Sul palco le Insolito Pop, alle 20.00 al Cineteatro Visconti di Marconia. Sabato 9 marzo, reading di poesie al femminile, nell’ambito della VII Edizione del Marzo in Rosa, alle 18.00 nella sede dell’associazione Ce.C.A.M., a Marconia. Con il patrocinio del Comune.

“Musica e poesia per celebrare il contributo straordinario che le donne apportano alla nostra società in ogni ambito: dalla famiglia al lavoro, dalla cultura alla politica”, ha detto l’assessore alle Pari Opportunità, Rossana Florio, nell’esprimere i suoi auguri a tutte le donne: “Desidero rivolgere i miei auguri, e quelli di tutta l’Amministrazione, a tutte le donne per questa giornata speciale, che ci ricorda che la lotta per i diritti delle donne e per l’uguaglianza non è mai conclusa e che le conquiste sinora raggiunte non vanno date per scontate. Questa ricorrenza ci esorta a lavorare fianco a fianco per superare le sfide che ancora persistono e per dare a ogni donna, ovunque, la possibilità di realizzare appieno il proprio potenziale”.