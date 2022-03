Una voce e un volto amico, pronto a raccogliere una richiesta di aiuto prima che possa essere troppo tardi, per evitare che soprusi, violenze di qualsiasi tipo sfocino in tragedia per una donna e, a volte, per i suoi figli. La campagna annuale della Polizia di Stato ‘’ Questo non è amore’’ non conosce sosta e quando gli operatori e il camper , come ogni 8 marzo, lasciano la piazza c’è sempre qualcuno in Questura pronto a consigliare, aiutare, intervenire, utilizzando anche la rete di professionalità, realtà, servizi. Ma occorre, per arrestare la spirale di violenze, avere fiducia, collaborare, segnalare, anche con l’aiuto di una persona cara, di un famigliare. 8 marzo per continuare a lavorare in questa direzione. L’ultimo arresto in flagranza di reato di un uomo di 36 anni che ha tentato fino alla fine di impedire che la sua convivente denunciasse i maltrattamenti subiti, tempestandole di telefonate mentre era in Questura per mettere fine alle continue violenze, è una conferma che si puo’ dare speranza alla rinascita per sé e per la propria famiglia.



COMUNICATO STAMPA

L’8 marzo il camper della Polizia di Stato torna in Piazza Vittorio Veneto

Prosegue la campagna contro la violenza di genere “Questo non è amore”

Il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere torna l’8 marzo, in occasione delle celebrazioni per la “Giornata internazionale della donna”.

Nella data in cui si ricordano le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, si parla anche delle discriminazioni, violenze fisiche e psicologiche che sono costrette a subire ancora oggi anche nel nostro Paese.

La Polizia di Stato domani mattina martedì 8 marzo a partire dalle ore 10 scende di nuovo in Piazza Vittorio Veneto a Matera per mettere ancora una volta sotto i riflettori di tutti il tema della violenza di genere.

Prosegue dunque la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore” della Polizia di Stato che intende combattere il fenomeno alla radice, a partire da un cambiamento dell’atteggiamento culturale.

Insieme a operatori qualificati della Polizia di Stato, a disposizione dei cittadini saranno presenti anche il medico della Polizia di Stato e la psicologa dei Servizi Sociali del Comune di Matera. Ha aderito all’iniziativa anche l’Associazione Soroptimist International d’Italia – impegnata nell’avanzamento della condizione femminile e superare il divario di genere – che parteciperà con una sua rappresentante.

La squadra è a disposizione di quanti, donne e uomini, vorranno rivolgersi anche solo per parlare o chiedere informazioni sul tema.

Con l’occasione, sarà distribuito un volantino pieghevole informativo realizzato a cura della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della P.S., per sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli nella lotta contro la violenza sulle donne.



COMUNICATO STAMPA

Polizia di Stato arresta in flagranza un 36enne per maltrattamenti in famiglia

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza un 36enne residente a Matera nei per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

Gli operatori della Squadra Volante erano già intervenuti all’inizio del mese di febbraio nell’abitazione della coppia per una lite in corso tra i coniugi. Secondo i primi accertamenti, l’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo della firma in Questura, al culmine di una lite avrebbe lanciato alla donna un oggetto infuocato, causandole una vistosa abrasione alla guancia destra.

Secondo le indagini, proseguite a cura della Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, negli ultimi mesi l’uomo, nei cui confronti pendono già altri due procedimenti penali per maltrattamenti ai danni della coniuge, avrebbe ripreso ad attuare nei suoi confronti maltrattamenti fisici e psichici, sfociati poi nell’aggressione di cui sopra.

Mentre la donna veniva ascoltata negli Uffici di Polizia, la verbalizzazione dell’atto è stata più volte sospesa poiché l’uomo telefonava insistentemente chiedendo alla moglie cosa stesse dicendo agli operatori e imponendole di ritornare a casa. Dopo l’ultima telefonata, il soggetto si è recato in Questura insistendo per vedere la moglie. Attesa l’evidente flagranza dei reati commessi dall’indagato, lo stesso è stato arrestato e condotto presso la Casa circondariale di Taranto. Il Gip del Tribunale di Matera ha convalidato l’arresto.