Un gesto simbolico,sentito e di grande significato, che avrebbe meritato una maggiore partecipazione se si avesse avuto il tempo di coinvolgere scuole, associazioni, con un progetto di sensibilizzazione da portare avanti tutto l’anno su temi come libertà, violenza, memoria che si susseguono con dati ed eventi tutto l’anno. Poche, pochi ma determinati. E così con sciarpe, foulard, scarpe rosse e un nastrino giallo e blu al bavero di giacche e cappotti per ricordare con una camminata silenziosa le vittime di violenze e le sofferenze delle donne ucraine hanno contrassegnato a Matera, per la ricorrenza dell’8 marzo, la manifestazione promossa dall’Assessorato alle Politiche di Genere del Comune di Matera e Rete Donna.



L’iniziativa, che da piazza Vittorio Veneto ha raggiunto anche via Ridola e piazza san Giovanni, ha inteso promuovere una riflessione sul diritto di ogni essere umano all’uguaglianza, alla libertà e alla pace. La Polizia di Stato , con un camper posizionato in piazza Vittorio Veneto, ha svolto attività di sensibilizzazione per la campagna ” Questo non è amore”, finalizzato alla denuncia e all’ascolto di casi di maltrattamenti e violenza domestica. Per l’occasione è stato distribuito,, come annunciato in altro servizio, un vademecum che contiene informazioni, consigli e numeri utili.