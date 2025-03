8 Marzo a barile con la presentazione del libro:”Quando una Donna – voci, silenzi e tormenti d’ Amore”

Barile ha celebrato la “Giornata Internazionale della Donna” con la presentazione del libro di Emilio D’ Andrea “Quando una Donna – voci, silenzi e tormenti d’ Amore” edito da Photo Travel Editions ed impreziosito dai dipinti dell’artista Salvatore Malvasi in arte Smal. In un gremito Auditorium Pier Paolo Pasolini alla cerimonia presieduta dalla Consigliera Regionale di Parità della Basilicata Ivana Pipponzi e moderata da Angela De Nicola docente e blogger culturale sono intervenuti Antonio Murano Sindaco del Comune di Barile, Rocco Franciosa Presidente Pro Loco Barile e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata, Pasquale Di Lonardo Coordinatore redazionale InfoVulture, Giovanni Marino Editore Photo Travel Editions, Angela D’Andrea Presidente Comitato Sacra Rappresentazione Via Crucis Barile, Giovina Paternoster Presidente Associazione Intercultura Barile e Lucia Faregna Presidente Centro Sociale Terza Età Barile. La Pro Loco Barile con il patrocinio della Regione Basilicata, APT Basilicata e Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps in segno di gratitudine ha consegnato all’autore Emilio D’Andrea, poeta, scrittore e giornalista, nonchè socio Pro Loco, una benemerenza per la sua straordinaria capacità narrativa e l’instancabile produzione letteraria ringraziandolo per aver offerto attraverso la presentazione del suo ultimo libro “Quando una Donna” la straordinaria occasione per condividere un importante momento di riflessione e celebrare l’universo femminile nel giorno della festa della donna. Per l’occasione il Presidente della Pro Loco Barile e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa ha consegnato alla Consigliera Regionale di Parità della Basilicata Avvocata Ivana Pipponzi un attestato di merito per l’opera profusa in favore delle donne e dei loro diritti rivolgendole un sentito ringraziamento per la sua presenza e il suo significativo intervento che ha tratteggiato gli importanti passi avanti che le istituzioni stanno mettendo in campo per contrastare il femminicidio e i provvedimenti rivolti al contrasto della violenza di genere ed a sostegno delle vittime di violenza. Consegnata sempre dalla Pro Loco Barile anche una targa di attestazione di stima a Angela D’Andrea Presidente Comitato Sacra Rappresentazione Via Crucis Barile per l’amore e l’impegno a realizzare e tramandare la secolare tradizione “Mssiona”, a Giovina Paternoster Presidente Associazione Intercultura Barile “per l’impegno nella promozione e custodia delle tradizioni arbëreshë” e a Lucia Faregna Presidente Centro Sociale Terza Età Barile “per l’impegno sociale e civico nella comunità barilese con dedizione e amore”. Un ringraziamento ai numerosi partecipanti tra cui Gino Giorgetti già Consigliere regionale e Nicola Pagliuca già Parlamentare della Repubblica Italiana, ai rappresentanti delle associazioni tra cui ArcheoClub del Vulture Antonio Cecere e Ivan Larotonda, Club del Vulture UNESCO Donato Masiello e Anna D’Amato è stato rivolto dagli organizzatori e dall’autore Emilio D’Andrea particolarmente emozionato e grato per il calore dimostrato dalla sua comunità e dalle istituzioni presenti.

