Medici come Vigili del Fuoco sempre in prima linea tanto che il comando Vigili del Fuoco di Matera ha pensato bene di omaggiare l’ASM di Matera con il gagliardetto dei VF. I nemici si combattono insieme, se sono invisibili come il CoronaVirus occorre essere quanto mai uniti.

Di seguito il comunicato stampa dell’ASM:

Una ristretta rappresentanza dei Vigili del Fuoco di Matera, il cui Comandante è l’ing. Salvatore Tafaro, si è recata nella giornata di ieri, Pasqua 2020, per consegnare al Direttore Generale ff dr. Gaetano Annese il gagliardetto dei Vigili dei Fuoco, accompagnato da un attestato di riconoscimento per il lavoro svolto “in prima linea” contro un nemico invisibile. Il ringraziamento dei Vigili del Fuoco è rivolto anche a tutti gli operatori sanitari ed al personale dell’ASM nella sua interezza che in questi giorni con professionalità e senza risparmio di tempo sta ponendo in campo tutte le energie per contenere il propagarsi dell’infezione dal COVID-19 e dare risposte adeguate sia in termini di cura che di prevenzione.

Il Direttore Generale ff ha fatto rilevare che: “ L’azione dei Vigili del Fuoco che in questi giorni, oltre ad assicurare gli interventi nelle situazioni di emergenza, stanno anche collaborando in diversi comuni della provincia, anche tramite i vigili del fuoco volontari, con le forze dell’ordine per il controllo delle strade e degli ingressi nei paesi, non è meno essenziale di quella svolta dall’ASM. L’azione sinergica delle diverse istituzioni, l’impegno che stanno profondendo e il clima di collaborazione che si è instaurato, rappresentano la migliore e la più efficace risposta che si poteva dare ad una situazione unica nella storia recente della nostra nazione.”