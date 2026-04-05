75 mila euro nell’uovo di Pasqua di Affari tuoi per Marina di Scanzano Jonico

A Marina Gallicchio, fioraia di Scanzano Jonico (Matera) è toccato giovare la sua partita di “pacchista” ad Affari tuoi, proprio nel giorno di Pasqua. E nell’uovo (qui nell’insolita forma di pacco) che la sorte gli ha assegnato ha trovato la sorpresa di 75 mila euro. Diventati 77 avendo trovato nella prima batteria di tiri della partita il pacco “Gennarino” con il suo bonus di 2 mila euro. Tutto questo al termine di una partita in cui erano oramai andati via, uno dopo l’altro, tutti i pacchi rossi ed era rimasta con il classico “tutto o niente”: un pacco da 75 mila euro ed un altro di 20 euro. E lei a fronte di una offerta significativa per una situazione come questa di ben 26 mila euro ricevuta dal dottore….ha coraggiosamente deciso di seguire l’istinto e credere fino in fondo in quel pacco numero 19, così pregno di significati (legato alla morte tragica in moto di un caro amico). Quindi è stata una buona Pasqua per lei e il fidanzato Brian Giuseppe che l’ha accompagnata in studio e con cui convolerà a nozze il prossino giugno.

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